"Упущенные возможности". Дональд Трамп предъявил ультиматум ВОЗ

14 апреля Дональд Трамп приостановил выплату членского взноса США в бюджет Всемирной организации здравоохранения. Он объяснил свое решение неспособностью ВОЗ своевременно оповестить правительства государств-членов ООН об опасности пандемии коронавируса COVID-19. По утверждению президента США, ВОЗ преуменьшила угрозу под влиянием Пекина, который стремился скрыть от мирового сообщества вспышку в Ухане.

Американские налогоплательщики вносят в бюджет ВОЗ от 400 до 500 миллионов долларов в год. Для сравнения: Китай вносит примерно 40 миллионов в год и даже меньше. Как ведущий спонсор организации Соединенные Штаты обязаны настаивать на полной подотчетности. Одним из самых опасных и дорогостоящих решений ВОЗ стало ее катастрофическое решение возражать против ограничений поездки людей из Китая и других стран. Они резко возражали против наших действий. К счастью, меня они не убедили. Я закрыл въезд из Китая и тем самым спас неисчислимое количество жизней. Многие тысячи людей умерли бы. Если бы и другие страны ввели ограничения на въезд из Китая, огромное количество жизней были бы спасены. Вместо этого многие страны Европы и других регионов последовали рекомендациям ВОЗ, оставили свои границы открытыми для Китая и тем самым способствовали росту пандемии по всему миру. Многие страны сказали: "мы будем слушать ВОЗ" – и столкнулись с проблемами, в которые не могли поверить. Решение других больших стран не закрывать границы стало одной из великих трагедий и упущенных возможностей на ранней стадии.

Президент Трамп считает, что руководство ВОЗ не просто проявило некомпетентность, но и пошло на поводу у китайской пропаганды.

ВОЗ не расследовала заслуживающие доверия сообщения источников в Ухане, которые прямо противоречили официальным ответам китайского правительства. Надежная информация о том, что вирус может передаваться от человека к человеку, была уже в декабре прошлого года. Она должна была побудить ВОЗ к расследованию, и расследованию немедленному. Но ВОЗ до середины января повторяла и публично поддерживала идею о том, что от человека к человеку вирус не передается, несмотря на сообщения и явные свидетельства обратного.

В понедельник Дональд Трамп опубликовал в Твиттере полный текст своего послания генеральному директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу.

В этом письме президент США требует в 30-дневный срок "продемонстрировать свою независимость от Китая" и взять обязательство провести "коренные изменения" ВОЗ. О том, какие именно реформы желательны Вашингтону, президент не сообщает – об этом его представители ведут сейчас переговоры с руководством организации. В противном случае Дональд Трамп обещает сделать временное прекращение финансирования ВОЗ постоянным и "пересмотреть свое членство" в организации.

Об ответственности Китая и о взаимодействии китайского правительства с руководством ВОЗ говорил журналистам во вторник советник президента Трампа по внешней торговле Питер Наварро.

Они сделали четыре вещи, которые повлекли за собой смерть многих людей по всему миру. Во-первых, вирус зародился в Китае. Во-вторых, они скрывали эпидемию с помощью Всемирной организации здравоохранения. В-третьих, они создали запасы индивидуальных средств защиты и теперь наживаются на этом. Вы были одним из первых средств информации, задавшихся вопросом, замешана ли тут китайская лаборатория. Это интересный вопрос. Нам известно, что первоисточник вируса находился всего в нескольких километрах от этой лаборатории. Если отбросить маловероятные версии, самое простое объяснение будет самым вероятным. Думаю, на Китае лежит обязанность доказать, что источником не была лаборатория. Но самое главное – это то, что в течение критически важных первых шести недель Китай использовал свое влияние во Всемирной организации здравоохранения, чтобы скрыть вирус от всего мира. Это был период, когда вирус можно было удержать в пределах Уханя. Вместо этого пять миллионов человек из Уханя разъехались по всему миру и разнесли вирус.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус несколько дней назад уже ответил на обвинения Вашингтона. Он обязался разобраться в ошибках.

В ближайший подходящий момент я инициирую независимое исследование по изучению полученного опыта и усвоенных уроков с тем, чтобы сформулировать рекомендации по укреплению национальной и глобальной готовности к пандемии и ответа на нее. Однако одно более чем ясно. Мир никогда не должен быть прежним. Нам не нужен анализ, чтобы заявить: мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы этого не произошло снова.

Женевская штаб-квартира ВОЗ заявила, что знакома с содержанием письма Трампа и в ближайшее время ответит на него. Генеральный директор ВОЗ, в свою очередь, отметил, что американская финансовая поддержка важна для самих США, поскольку способствует их безопасности в области здоровья.

19 мая конференция Всемирной организации здравоохранения на уровне министров здравоохранения поддержала резолюцию, в которой говорится о необходимости тщательно расследовать меры, принятые разными странами мира в ответ на пандемию коронавирусной инфекции.

Американское общественное мнение в большинстве поддерживает президента страны.