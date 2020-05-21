Раздельный сбор вывели из мусорной реформы

Реформа мусорной отрасли в России сведется к сжиганию и захоронению отходов, пишет “Коммерсант” со ссылкой на проект федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами госкомпании “Российский экологический оператор” (РЭО). Раздельный сбор мусора и утилизация вторсырья как действующие механизмы в документе не прописаны.

Проект должен включать все без исключения действующие и перспективные объекты “мусорной” инфраструктуры. В него вошли:

148 предприятий по сжиганию мусора на 4,3 млн тонн в год;

25 новых мусоросжигающих заводов (МСЗ) “Росатома”, “Ростеха” и ВЭБ.РФ в проекте пока нет;

253 новых полигона (всего 351) суммарной мощностью 22,9 млн тонн;

355 сортировочных станций мощностью 51,9 млн тонн, из них 24 — по производству топлива для последующего сжигания.

Эксперты отрасли уверены: чиновники выбрали самый простой и затратный способ обращения с отходами ради формального выполнения целей проваленного в 2019 году нацпроекта “Экология”. Это стало возможным после принятия поправок, приравнивающих энергетическое сжигание мусора к переработке (вместо “обезвреживания”).

Существующие мощности по реальной утилизации властям выгодно считать достаточными, чтобы не учитывать в планах необходимость их загрузки, сказал изданию директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов. По ряду сортов мусора это действительно так, но только из-за отсутствия системы раздельного сбора, говорит Любовь Меланевская из “РусПЭК”. В апреле 2020 опросы Ipsos фиксировали готовность граждан России к раздельному сбору отходов на уровне 65%.

В Европе сжигание отходов стоит на последнем месте в плане действий по созданию замкнутой экономики, и такие проекты не получают поддержки ЕС, отмечает Моргунов. Чиновники Минприроды и Минпромторга тем не менее продолжают ссылаться на специфический опыт энергодефицитных стран Скандинавии, называя энергетическое сжигание “ведущим методом за рубежом”.

В конце 2019 года был принят закон, который приравнял сжигание мусора на заводах, вырабатывающих тепло и электроэнергию, к утилизации. Против законопроекта выступал "Гринпис". В организации говорили, что принятие поправок "поможет финансировать строительство очень дорогих мусоросжигательных заводов". В "Гринпис" предсказывали, что из-за этого мусор в России не будут перерабатывать "еще десятки лет".

Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов настаивал на том, что принятые поправки предлагают запретить энергетическую утилизацию тех отходов, из которых не извлечены полезные фракции. Сжигать предлагается только то, что невозможно переработать.

Новый проект направлен на согласование в профильные ведомства, потом его должны одобрить регионы. Но легким этот процесс не будет, уверен “Коммерсант”: чиновники на местах сообщали изданию, что данные РЭО по полигонам “расходятся с реальностью”, а профильный вице-премьер Виктория Абрамченко возвращала проект на доработку для доучета мощностей по утилизации.

14 мая госкорпорации "Росатом", "Ростех" и ВЭБ.РФ заключили соглашение о строительствев России как минимум 25 мусоросжигательных заводов. Мусоросжительные заводы будут обслуживать "крупнейшие туристические центры России, а также агломерации с населением не менее 500 тысяч человек". В каких именно регионах их собираются построить, не уточняется. "Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет порядка 200 млрд рублей", — говорится в заявлении "Росатома".