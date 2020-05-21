ЦИК возобновил подготовку к референдуму по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию. Работа ЦИК была приостановлена в конце марта из-за переносов сроков голосования на фоне эпидемии коронавируса. Финансирование региональных и зарубежных комиссий было заморожено. Теперь они вновь могут приступить к работе.

Наблюдатели движения "Голос" отмечают, что решение о возобновлении работы было принято 20 мая, однако прессе об этом не сообщили. Обсуждение вопроса на сайте ЦИК не транслирвоалось.

"Ввиду оперативного принятия решения по данному вопросу, трансляция заседания не возобновлялась, при этом постановление размещено на сайте ЦИК России незамедлительно", - объяснили в ЦИКе.

Секретарь ЦИК Майя Гришина в беседе с "Интерфаксом" сообщила, что сейчас прорабатывается вопрос о том, будет ли проведено дистанционное голосование в других регионах, кроме Москвы. Ранее законопроект о голосовании на выборах и референдумах через почту и интернет приняла Госдума. Документ одобрил Совет Федерации. Оппозиция опасается, что это может привести к фальсификации итогов голосования.

ЦИК не сообщает дату проведения референдума. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что он может пройти 24 июня.