Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его отца Рауля, сообщает агентство РИА “Новости”. Кроме того, отменены продления арестов для других обвиняемых по его уголовному делу, включая его отца Рауля. Дело вновь направлено в суд первой инстанции.

Арашуков был задержан 30 января 2019 года прямо во время заседания Совета Федерации. В тот же день был задержан его отец — бывший советник гендиректора ООО “Газпром межрегионгаз”. Следствие подозревает, что Рауль Арашуков был руководителем преступного сообщества и дал своему сыну указание организовать два убийства в Карачаево-Черкесии. Вину они не признают. Арашукову-младшему в начале апреля также вменены два эпизода превышения полномочий и ложный донос.

В декабре 2019 г. против Арашукова-старшего были возбуждены четыре уголовных дела о растрате в особо крупном размере. Речь идет о хищении около 760 миллионов рублей со счетов “Газпром газораспределение Ставрополь” и почти 16 млн рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его супруги Нелли и дочери Камиллы Агоевой. Обе они находятся в розыске. Уголовные дела заведены так же против нескольких членов их семьи.