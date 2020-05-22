Бывшего главу НПО "Космос" Андрея Чернякова освободили из СИЗО

Бывшего главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, которого обвиняют в мошенничестве на сумму почти в 17 миллиардов рублей, выпустили из СИЗО. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката бизнесмена.

По словам юриста, Чернякова якобы освободили из-за истечения предельного срока содержания под стражей. По информации источника "Интерфакса", следствие не предъявило бизнесмену окончательного обвинения из-за появившихся "противоречий".

В ноябре прошлого года Польша экстрадировала Чернякова в Россию. Он находился в международном розыске по линии Интерпола и был задержан ещё в октябре 2017 года. Бизнесмен заявлял, что хочет, чтобы его экстрадировали в Россию.

В 2011 году корпорация Чернякова получила более 28 миллионов рублей на строительство академии дзюдо в Зеленограде. По версии следствия, бизнесмен якобы подделал акт о приемке выполненных работ, а сам объект был сдан недоделанным. С 2011 по 2012 год Черняков якобы похитил около 14 миллиардов рублей у Банка Москвы. Также следствие считает, что с 2013 по 2014 год Черняков не выплачивал своим сотрудникам зарплату в полном объёме и задолжал более 183 миллионов рублей.

Летом 2018 года расследовательская группа OCCRP обнаружила у Чернякова недвижимость в Дубае.