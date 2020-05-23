В России за сутки выявлено более девяти тысяч инфицированных коронавирусом

За последние сутки в России выявлены 9434 инфицированных коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 335 882.

Прямо сейчас, по официальным данным, коронавирусной инфекцией больны 224 558 тысяч человек. 107 936 выздоровели. 3 388 — умерли.

В Москве количество выздоровевших за сутки на 641 человека превысило число новых заболевших. В городе зафиксировано и большее число новых случаев — 3190.

По утверждению Роспотребнадзора, за последние сутки в стране проведены 276,1 тысячи тестов на коронавирус.