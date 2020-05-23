Около 12 с половиной процентов москвичей, протестированных на наличие антител к коронавирусу, обладают ими, — сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Это может означать, что у них формируется или сформирован иммунитет к коронавирусной инфекции.

"Мы видим, что доля тех, у которых формируется иммунитет к ковидной инфекции, сопоставима примерно с некоторыми другими крупными городами Европы и мира", — приводит слова чиновника "Интерфакс". В частности, по его данным, результаты близки к результатам Мадрида.

Массовое тестирование москвичей на антитела началось 15 мая. Предполагалось, что раз в несколько дней приглашение на тестирование будет получать случайная выборка из 70 тысяч горожан. Однако через восемь дней приводятся данные только о 50 тысячах проверенных. Всего, по словам Хрипуна, в городе на антитела к коронавирусу планируется проверить от трёх до шести миллионов человек.

Накануне первые результаты тестирования на антитела предоставила сеть российских частных медицинских лабораторий "Инвитро". Компания протестировала 40 тысяч человек и обнаружила антитела у 14 процентов протестированных.