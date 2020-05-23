Путин подписал закон о голосовании по почте и интернету

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить выборы всех уровней и голосование на референдумах по почте и интернету. Об этом сообщает сайт Кремля.

Документ был внесён в Госдуму 13 мая и в тот же день прошёл все три чтения нижней палатой парламента. Через неделю его одобрил Совет Федерации. Издание "Проект" писало, что законопроект был разработан в Администрации президента, внесли его однако депутаты-единороссы.

Норма о голосовании по почте не распространяется на запланированное общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию. Оно было назначено на 22 апреля, но перенесено на неопределённый срок из-за вспышки коронавирусной инфекции. По ряду сообщений, голосование может пройти в середине лета.

Документ, кроме того, предполагает, что сбор подписей на выборы можно будет проводить через портал государственных услуг. Однако он же резко снижает процент допустимого брака в собранных подписях.