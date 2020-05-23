В Киеве у офиса партии Медведчука задержаны около 20 националистов

В Киеве возле офиса главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука произошли столкновения протестующих с силами охраны правопорядка. Первоначальные сообщения о взрыве у офиса партии в полиции не подтвердили, сообщила "Немецкая волна". Задержаны около 20 активистов "Национального корпуса".

Видео с места происшествия было опубликовано – и вскоре удалено – в телеграм-канале Pavlovksy News. На кадрах запечатлены клубы дыма и бегущие люди.

Пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" подтвердила, что возле офиса "произошла акция". Вину за беспорядки с применением файеров, по всей вероятности, несут националисты, считают активисты "Оппозиционной платформы".

СМИ называют народного депутата Виктора Медведчука кумом президента РФ Владимира Путина. Украинские политологи часто говорят, что Медведчук лоббирует интересы России.