В России число преступлений, связанных с насилием в семье, составило в апреле месяце 7,7 тысяч, что на 23% меньше, чем в апреле прошлого года, сообщили в МВД России. Таким образом, как заявили в ведомстве, "роста правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере, не наблюдается".

В связи с этим МВД отказалось ужесточать ответственность за побои, назвав изменения в соответствующую статью административного кодекса нецелесообразными. Сейчас в качестве наказания по этой статье, по которой классифицируется в том числе и домашнее насилие, предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей или административный арест сроком до 15 суток.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила МВД изучить обращение депутатов Госдумы Оксаны Пушкиной, Ирины Родниной и Ольги Севастьяновой с просьбой принять экстренные меры в связи с ростом случаев домашнего насилия во время режима самоизоляции. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что в апреле число жалоб на домашнее насилие выросло в стране более чем в 2 раза по сравнению с мартом.