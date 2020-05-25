Число умерших от COVID-19 в Москве превысило 2 тысячи

Число умерших от коронавирусной инфекции в Москве, по официальным данным, превысило 2 тысячи. Оперативный штаб сообщил о смерти в Москве 41 пациента с COVID-19 за последние сутки, общее число жертв коронавируса в российской столице достигло 2034.

Это больше половины всех включённых в официальную статистику умерших от коронавирусной инфекции в России. Их число на 25 мая - 3633. За минувшие сутки зафиксировано 92 летальных исхода.

За сутки выявлено около 9 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, это на несколько сот больше, чем днём ранее. Выздоровевшими признаны 5499 человек.

Всего с начала эпидемии в России коронавирус был выявлен уже у более 350 тысяч человек. Лечение продолжает, по официальным данным, около 230 тысяч.