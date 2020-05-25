Число умерших от COVID-19 в Москве превысило 2 тысячи

Число умерших от коронавирусной инфекции в Москве, по официальным данным, превысило 2 тысячи. Оперативный штаб сообщил о смерти в Москве 41 пациента с COVID-19 за последние сутки, общее число жертв коронавируса в российской столице достигло 2034.
Это больше половины всех включённых в официальную статистику умерших от коронавирусной инфекции в России. Их число на 25 мая - 3633. За минувшие сутки зафиксировано 92 летальных исхода.
За сутки выявлено около 9 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, это на несколько сот больше, чем днём ранее. Выздоровевшими признаны 5499 человек.
Всего с начала эпидемии в России коронавирус был выявлен уже у более 350 тысяч человек. Лечение продолжает, по официальным данным, около 230 тысяч.
- Москва по-прежнему на первом месте по числу новых выявленных заражённых и по числу смертей, однако её доля неуклонно снижается. За минувшие сутки в Москве выявлено около 2,5 тысяч людей с коронавирусом, выздоровело более 3,5 тысяч.
- С 12 мая регионы России по собственному усмотрению могут выходить из карантина или ослаблять его. В Москве так называемый режим самоизоляции пока сохраняется - он продлён до 31 мая.
- На следующем этапе смягчения ограничений мэрия Москвы планирует открыть непродовольственные магазины и предприятия сферы бытовых услуг. Об этом сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы Владимир Ефимов. Когда именно это произойдёт, он не сказал.
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