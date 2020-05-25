Прокурор запросил для Пола Уилана 18 лет лишения свободы

Сторона обвинения попросила суд в Москве назначить гражданину США Полу Уилану наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в колонии строгого. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Уилана Владимира Жеребенкова.
Уилан, обвиняемый в шпионаже, в последнем слове просил оправдать его в связи с невиновностью. Защита также настаивает на оправдании.
Прения по делу Уилана прошли в Мосгорсуде в понедельник. Приговор будет оглашён 15 июня.
Слушания дела Уилана по существу начались 20 апреля. По словам Жеребенкова, суд был "объективен" в ходе судебного разбирательства, а права Уилана на защиту не нарушались.
Адвокат сказал, что свидетели защиты - около 10 человек - заявили в
суде, что Уилан никого не вербовал и никакую секретную информацию не собирал. По словам адвоката, суду были представлены доказательства того, что "в деле имеются признаки провокации
преступления со стороны одного лица, от которого исходила вся
инициатива".
- Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан был задержан в отеле в Москве в декабре 2018 года. По данным следствия, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Пол Уилан вину отрицает, а уголовное преследование называет провокацией и "абсурдным политическим похищением". Его родственники подчеркивают, что в Москву он приехал по приглашению на свадьбу. У Уилана, кроме американского, есть гражданство Канады, Ирландии и Великобритании.
- Посол США в России Джон Салливан неоднократно обращал внимание российских властей на то, что Уилан содержится в российской тюрьме без надлежащей медицинской помощи. Власти США неоднократно выражали уверенность в невиновности Уилана и призывали Россию его отпустить.
- Статья о шпионаже предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы - прокурор запросил почти максимально возможный срок.