Прокурор запросил для Пола Уилана 18 лет лишения свободы

Сторона обвинения попросила суд в Москве назначить гражданину США Полу Уилану наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в колонии строгого. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Уилана Владимира Жеребенкова.

Уилан, обвиняемый в шпионаже, в последнем слове просил оправдать его в связи с невиновностью. Защита также настаивает на оправдании.

Прения по делу Уилана прошли в Мосгорсуде в понедельник. Приговор будет оглашён 15 июня.

Слушания дела Уилана по существу начались 20 апреля. По словам Жеребенкова, суд был "объективен" в ходе судебного разбирательства, а права Уилана на защиту не нарушались.

Адвокат сказал, что свидетели защиты - около 10 человек - заявили в

суде, что Уилан никого не вербовал и никакую секретную информацию не собирал. По словам адвоката, суду были представлены доказательства того, что "в деле имеются признаки провокации

преступления со стороны одного лица, от которого исходила вся

инициатива".