Аптеки и продуктовые магазины закрыли часть точек в ТЦ

Аптеки, продуктовые сети и салоны связи, которым в России разрешено работать во время карантина в связи с коронавирусной инфекцией, несмотря на это, сокращают число торговых точек. Из-за низкого числа посетилелей торговых центров их продажи рухнули. Об этом свидетельствуют подсчеты аналитической компании Alpharm, отраслевого издания "Фармвестник" и газеты "Коммерсантъ".

Так, к концу апреля число точек ГК "Эркафарм" (аптеки "Доктор Столетов", "Озерки") уменьшилось на 102, сети "Мелодия здоровья" — на 37, "Неофарм" (бренды "Неофарм" и "Столички") — на 30. Аптеки продолжают закрываться и после того, как власти некоторых регионов стали ослаблять режим самоизоляции. Это связано во многом с тем, что к 30 марта число посетителей торговых центров упало на 70 процентов по сравнению с уровнем 2019 года. И сейчас, когда карантинные меры в регионах начали смягчаться, оно остаётся примерно таким же.

Сейчас спрос в аптеках сосредоточен в основном на лекарствах первой необходимости, на которые действует фиксированная наценка, пояснил замдиректора департамента торговой недвижимости Colliers International Борис Маца. Зачастую она не позволяет даже окупить арендуемое помещение, поэтому, не исключает эксперт, некоторые аптеки действительно могут испытывать сложности.

Закрывают точки и продуктовые ритейлеры: представитель АО "Тандер" (управляет сетями "Магнит", "Магнит Аптека", "Магнит Вечерний" и "Магнит Косметик") сказал "Коммерсанту", что компания закрыла 15 магазинов косметики и один гипермаркет. Во "Вкусвилл" признаются, что приостановили работу около 60 магазинов, в том числе в торговых центрах. В X5 Retail Group пояснили, что были вынуждены приостановить работу супермаркетов в торгцентрах "в единичных случаях" из-за падения трафика.

Сложности есть и у салонов связи. "Вымпелком" сообщил, что по состоянию на 29 апреля компания закрыла 34% собственных салонов и 25 процентов точек, работающих по франшизе. А по словам гендиректора "Мегафон Ритейл" Андрея Левыкина, у "Мегафона" не работает около 500 точек в торговых центрах по всей стране. В Tele2 уточнили, что из-за карантина не работает 12 процентах точек продаж.