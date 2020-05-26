В ЕСПЧ подана жалоба по делу якутского шамана Габышева

Юристы, помогающие якутскому шаману Александру Габышеву, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом Сибирь.Реалии рассказала адвокат Ольга Тимофеева.

Юристы считают, что Габышев был помещён в психоневрологический диспансер в Якутске незаконно - без его согласия и даже без согласия законных представителей. Ранее психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

В Минздраве Якутии на запрос адвоката о принудительной госпитализации шамана не ответили, а то что к нему не пускают посетителей объяснили карантином.

2 мая Александра Габышева сотрудники МВД силой вывели на улицу и на служебной машине увезли в неизвестном направлении.

По словам адвоката, Габышеву дают возможность звонить: на несколько минут в день выдают сотовый телефон. 19 мая Ольга Тимофеева заявила, что в диспансере Габышеву дают неизвестные препараты.