В ЕСПЧ подана жалоба по делу якутского шамана Габышева

Юристы, помогающие якутскому шаману Александру Габышеву, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом Сибирь.Реалии рассказала адвокат Ольга Тимофеева.
Юристы считают, что Габышев был помещён в психоневрологический диспансер в Якутске незаконно - без его согласия и даже без согласия законных представителей. Ранее психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.
В Минздраве Якутии на запрос адвоката о принудительной госпитализации шамана не ответили, а то что к нему не пускают посетителей объяснили карантином.
2 мая Александра Габышева сотрудники МВД силой вывели на улицу и на служебной машине увезли в неизвестном направлении.
По словам адвоката, Габышеву дают возможность звонить: на несколько минут в день выдают сотовый телефон. 19 мая Ольга Тимофеева заявила, что в диспансере Габышеву дают неизвестные препараты.
- Александр Габышев в марте 2019 года отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск и помещён в психоневрологический диспансер . В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде.
- В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.
- Месяц назад Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Александра Габышева и двух его сторонников, которые шли в Москву изгонять "дух злого Путина" из Кремля, но были задержаны полицией в декабре 2019 года. Они пожаловались на нарушение права свободы передвижения и права на беспристрастный суд.
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