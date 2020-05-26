Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в России за сутки во второй раз с начала эпидемии превысило число заболевших, свидетельствует официальная статистика. За сутки федеральные ведомства отчитались о 8915 инфицированных коронавирусом и 12 331 выписанном пациенте – это новый рекорд. Разница составила 3590 человек.

За прошедшие сутки установлен рекорд не только по выздоровевшим, но и по умершим пациентам – за сутки власти признали 174 смерти от коронавируса. За всё время – 3807 смертей.

Всего с начала эпидемии в России выявлены 362 342 заболевших. 131 342 человека выздоровели. Прямо сейчас, по официальным данным, коронавирусной инфекцией болеют 227 406 человек. При этом официальная статистика регулярно критикуется исследователями, подозревающими, что она может быть неполной, неточной и частично фальсифицироваться.

Власти любые подозрения отвергают.