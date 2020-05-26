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"Агора" и "Зона права" запустили программу защиты "Фабрика 228"

Международная правозащитная группа "Агора" и правозащитная организация "Зона права" запустили программу "Фабрика 228". Правозащитники будут помогать тем, кто столкнулся с произволом по делам о наркотиках.

Юристы "Агоры" будут изучать материалы уголовных дел, в которых обнаружены признаки подброса, провокации, фальсификации доказательств, необоснованного использования засекреченных свидетелей и других нарушений. Адвокаты будут оценивать возможность обращения в Европейский суд по правам человека. По уголовному делу должен быть вынесен приговор суда.

Юристы "Зоны права" буду принимать сообщения о пытках, фальсификации доказательств, вымогательстве, совершенных сотрудниками правоохранительных органов в делах о наркотиках. Правозащитники будут добиваться привлечения сотрудников ведомств к ответственности.

Обратиться за помощью можно через раздел "Обратная связь" на сайте проекта или отправив документы на электронную почту 228.agora@gmail.com.

По данным правозащитников, 28% всех заключённых в России осуждены по статье о наркотиках. За 2019 год по этой статье было осуждено 78 тысяч человек, а за фальсификацию доказательств было осуждено 53 сотрудника правоохранительных органов.

  • В июне прошлого года специальный корреспондент "Медузы" Иван Голунов был задержан в центре Москвы. У него в рюкзаке и в квартире были обнаружены наркотики. После громкой общественной кампании Голунов был отпущен, обвинения с него были сняты, а задерживавших его полицейских и их начальство уволили.
  • Позднее Следственный комитет обвинил задерживавших журналиста полицейских в фальсификации доказательств, превышении полномочий и хранении наркотиков. По версии следствия, арестованные полицейские подбросили Голунову наркотики ради поощрений и продвижения по службе. Журналист считает, что его преследование связано с его работой. Следствие эту версию не рассматривает.

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