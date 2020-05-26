Выпускники СПбГУ выступили против харассмента в высшей школе

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета выступили с открытым письмом в поддержку опубликованного ранее открытого письма студентов, преподавателей и выпускников МГУ имени Ломоносова против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
Письмо опубликовано на сайте change.org, где его могут подписывать выпускники и других вузов.
В обращении говорится, что злоупотребление служебным положением, бытовой сексизм, психологическое давление, мотивированное сексуальным интересом, – явления, присущие не только филологическому факультету МГУ, который ранее оказался в центре скандала в связи с обвинениями в адрес ряда преподавателей в харассменте, но и другим вузам.
В частности, авторы письма напоминают об истории доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего в прошлом году свою бывшую студентку, с которой состоял в любовных отношениях. "На сегодняшний день негласная норма в Университете, похоже, состоит в том, что сексуальные отношения между преподавателями и студентами - это частная жизнь двух людей, которая как будто бы находится за пределами профессиональной университетской жизни" - говорится в обращении, авторы которого считают такой подход безответственным, поскольку, по их мнению, личные отношения между преподавателем и студентом "складываются и протекают в условиях, когда студент/аспирант находится в заведомо уязвимом положении".
В письме предлагается на уровне нормативных документов университета "признать недопустимыми любовные/сексуальные отношения между студентами/аспирантами и преподавателями, находящимися в прямой институциональной зависимости".
Также предлагается создать на сайте вуза раздел, через который студенты смогут анонимно сообщать о харассменте, и реформировать этическую комиссию, так чтобы в ней были представлены студенты и преподаватели.
- Письмо о проблеме домогательств на филфаке МГУ было опубликовано 13 мая в студенческом интернет-журнале DOXA, который регулярно освещает тему сексуальных злоупотреблений и в других вузах. В письме, которое адресовано руководству всех факультетов, подчёркнуто, что "сексуальные отношения между студентами и преподавателями стали привычной практикой". Подобные отношения, отмечено в тексте, ставят студентов в уязвимое положение: "Зачастую преподаватели позволяют себе делать неоднозначные намеки, нарушать личное пространство, флиртовать со студентками, что определенно выходит за рамки академической этики".
- После публикации письма один из преподавателей филфака заявил, что уволится, признав, что вступал в интимные отношения со студентками. В то же время, руководство факультета заявило, что не будет проводить проверку в связи с письмом, а ряд студентов заявили о неточностях и искажениях в материале DOXA (он впоследствии был отредактирован). Поднятая тема вызвала полемику в соцсетях, которая продолжается до сих пор.
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