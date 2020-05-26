Илью Азара задержали на пикете в поддержку "Омбудсмена полиции"

В Москве задержан журналист Илья Азар во время пикета в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Акция проходила у здания ГУ МВД на Петровке.
Основанием для задержания полиция назвал запрет на проведение публичных мероприятий. При этом Азар стоял в одиночным пикете, который не является массовым мероприятием и по закону не требует согласования. полиция также задержала координатора "Открытой России" Татьяну Усманову.
Владимир Воронцов, создатель сайта "Омбудсмен полиции" – о защите прав сотрудников правоохранительных органов, был задержан в начале мая. Его обвинили в вымогательстве денег у сотрудника правоохранительных органов и взяли под стражу. Решение было принято, несмотря на рекомендацию Верховного суда по возможности не отправлять подозреваемых в СИЗО во время эпидемии коронавирусной инфекции. По словам адвоката, Воронцов назвал уголовное дело местью за то, что его общественная деятельность направлена на защиту прав сотрудников полиции.
- 23 мая стало известно, что на Воронцова завели ещё одно уголовное дело. Теперь его подозревают в изготовлении и распространении порнографии.
- Паблик "Омбудсмен полиции" публикует материалы, посвящённые защите прав как полицейских, так и жертв полицейского произвола. В одной из публикаций в российских СМИ в 2017 году Владимир Воронцов рассказывал о себе: "Я проработал в МВД 13 лет, с 2005-го до сентября 2017 года – и этот опыт натолкнул меня на мысль о создании "Омбудсмена полиции". (...) Мы поднимаем острые проблемы, просим максимального репоста, подключаем СМИ. Не для рекламы, а для того, чтобы информацию распространить и донести до каждого".
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