Илью Азара задержали на пикете в поддержку "Омбудсмена полиции"

В Москве задержан журналист Илья Азар во время пикета в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Акция проходила у здания ГУ МВД на Петровке.

Основанием для задержания полиция назвал запрет на проведение публичных мероприятий. При этом Азар стоял в одиночным пикете, который не является массовым мероприятием и по закону не требует согласования. полиция также задержала координатора "Открытой России" Татьяну Усманову.

Владимир Воронцов, создатель сайта "Омбудсмен полиции" – о защите прав сотрудников правоохранительных органов, был задержан в начале мая. Его обвинили в вымогательстве денег у сотрудника правоохранительных органов и взяли под стражу. Решение было принято, несмотря на рекомендацию Верховного суда по возможности не отправлять подозреваемых в СИЗО во время эпидемии коронавирусной инфекции. ​По словам адвоката, Воронцов назвал уголовное дело местью за то, что его общественная деятельность направлена на защиту прав сотрудников полиции.​