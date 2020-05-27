Вероятной датой голосования по Конституции могут стать 1 или 8 июля

Власти рассматривают две основные даты проведения голосования по поправкам в Конституцию — 1 или 8 июля. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и мэрии Москвы. 24 июня также всё ещё рассматривается в качестве даты голосования, но, по мнению одного из источников, такой вариант маловероятен.

По словам собеседников издания, точная дата до сих пор не объявлена из-за того, что в регионах не стабилизировалась эпидемическая ситуация. В Кремле рассчитывают на то, что распространение эпидемии в регионах на две недели отстает от Москвы, где уже произошел явный спад, отметил источник издания.

Еще один, но нежелательный вариант - сентябрь, но тогда придется переносить единый день голосования, сказал источник. О дате голосования, как пишет газета, могут объявить уже на следующей неделе.

На скором голосовании настаивает администрация президента, пишут "Ведомости". Власти хотят провести его на фоне "победы над вирусом», чтобы у людей было хорошее настроение. К осени социально-экономическая ситуация может ухудшиться, а рейтинги власти – снизиться, считает источник.

Мэрия Москвы полагает, что проведение голосования пока преждевременно из-за эпидемической обстановки.

Источники "Интерфакса" в региональных избиркомах подтвердили, что 1 или 8 июля — две наиболее вероятные даты голосования по поправкам в Конституцию.

Ранее о том, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию России может пройти в июле сообщали "Открытые медиа".