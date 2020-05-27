Подавший в суд на Путина бывший глава Чувашии госпитализирован

Подавший в суд на президента России Владимира Путина бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией с обширным поражением лёгких.

Он находится в больнице в Санкт-Петербурге и подключен к системе жизнеобеспечения, — сообщает газета “Коммерсантъ” со ссылкой на неназванный источник.

58-летний Игнатьев руководил Чувашией с 2010 года по январь 2020. В январе он был уволен Путиным в связи с утратой доверия. Накануне стало известно, что это решение было обжаловано бывшим главой республики в Верховном суде России.

Игнатьев стал первым главой региона в России, обжаловавшим своё увольнение через суд. Заседание в Верховном суде назначено на 30 июня. Будет ли оно переноситься в связи с болезнью истца — не сообщается.