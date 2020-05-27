Безнадежный Игнатьев. Бывший глава Чувашии подал иск к Путину

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд России иск к президенту Владимиру Путину, посчитав незаконным свое увольнение в январе с формулировкой “в связи с утратой доверия”. На следующий день после того, как о зарегистрированном 20 мая иске сообщили СМИ, стало известно, что Игнатьев находится в больнице в тяжелом состоянии с двусторонним воспалением легких.

Игнатьев руководил Чувашией с 2010 года, он был назначен на пост президента республики по представлению тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. В июне 2015 года добровольно ушёл в отставку, а через три месяца победил на выборах главы республики, набрав 65,54 процента голосов. Оппозиция отмечала в ходе голосования многочисленные нарушения.

В январе 2020 года Игнатьев был уволен Владимиром Путиным. Это случилось после сразу двух публичных скандалов с участием политика. Сначала он на торжественном мероприятии в Чебоксарах, посвящённом Дню российской и чувашской печати, призвал “мочить” журналистов и блогеров, которые критикуют власти. Затем в сеть попало видео, где он, вручая ключи от новых пожарных автомобилей сотрудникам подразделений регионального МЧС, заставил служащего подпрыгивать за ними. Игнатьев не только потерял пост главы республики, но и был исключен из партии "Единая Россия".

На следующий день после того, как СМИ сообщили об иске Игнатьева к Путину, стало известно о его госпитализации в Петербурге. Как сообщает корреспондент сайта Idel.Реалии Зоя Симбирская со ссылкой на источник, близкий к окружению экс-главы Чувашии, Игнатьев находится в тяжелом состоянии.

– Врачи делают неутешительные прогнозы. Что касается иска, это не политический ход и не игра в "дурачка", как пишут СМИ. Это шаг отчаяния человека, которому нечего терять. Он остался без должности и без каких-либо социальных гарантий финансового плана, которые ему необходимы, учитывая его состояние здоровья. Михаил Игнатьев действительно считает, что он несправедливо был отстранён от занимаемой должности. Он не был замечен в коррупции, чего не скажешь, если быть объективным, про его окружение. К нему нет вопросов со стороны "закона". Все эти годы будучи руководителем Чувашии, он считает, что "пахал" для республики и администрация президента, мягко говоря, обошлась с ним незаслуженно, – поделился собеседник Idel.Реалии.

Политолог Александр Кынев отмечает, что иск Михаила Игнатьева к президенту юридически обоснован и демонстрирует, в каком состоянии находится сейчас так долго выстраивавшаяся Владимиром Путиным вертикаль власти. Игнатьев стал первым главой региона в России с 1993 года, обжаловавшим своё увольнение через суд.

– Со стороны кажется, что эпизод с ключами, когда Игнатьев унизил сотрудника МЧС, просто не оставлял выбора Путину – настолько негативно был воспринят общественным мнением глава региона, заставляющий прыгать офицера. При этом Игнатьев подает иск против всесильного Владимира Путина. Что заставило его решиться на опять же со стороны кажущийся отчаянным шаг?

– Это символический жест, который показывает отношение не только Игнатьева, но и очень многих внутри самой вертикали к тому, по какому принципу она устроена. Фактически у нас давно существует система двойных стандартов, когда существуют жесткие законы, но они реализуются выборочно. Они применяются только к тем, кто нарушил какие-то неписаные правила. И тогда они становятся козлами отпущения, а на всех остальных, которые делают то же самое, закрываются глаза. И мы к этому привыкли. Что касается истории с увольнением Игнатьева, у нас много кто совершает глупости разные.

Аргумент про ключи никак не действует, потому что есть масса других примеров, когда совершенно спокойно человек, совершивший подобное, работал дальше

Далеко ходить не надо, посмотрите недавнее публичное заявление господина Артамонова, нового губернатора Липецкой области, про клещей, про студентов, которые должны больше зарабатывать, чтобы не жаловаться на высокие цены. Последние утечки про то, что нужно подправить статистику по заболеваемости и так далее. Артамонова же никто не увольняет. И у нас огромное количество таких примеров, когда проштрафившихся чиновников не увольняли. Аргумент про ключи никак не действует, потому что есть масса других примеров, когда совершенно спокойно человек, совершивший подобное, работал дальше.

Вопрос не в этом, вопрос в том, что в случае с е Михаилом Игнатьевым нарушена процедура, поскольку увольнение за утрату доверия предполагает возбуждение уголовных дел. Другой вопрос, что никто с этим сильно не спорил в прошлом. Тот же Лужков был уволен в 2010 году, и дела никакого уголовного не было, хотя все иные увольнения губернаторов по утрате доверия уголовными делами все-таки сопровождались. В случае с Игнатьевым никакого дела нет, человека уволили, и он таким образом выразил свое возмущение. И, кроме того, тут есть еще элемент личных особенностей, характера Игнатьева. Он человек упрямый, упертый.

В любом случае это очень показательная история. Хочу напомнить, что в другую политическую эпоху, во времена Ельцина, бывали случаи, когда уволенные чиновники подавали жалобы в суды на президента. Есть два самых известных случая. Первый случай – в Липецкой области был такой губернатор Купцов, который подал иск на Ельцина за незаконное увольнение, за нарушение процедуры. Судился он долго, в конце концов выиграл суд. Правда, к тому времени был уже избран новый губернатор, и по этой причине он не был восстановлен в должности, поскольку срок полномочий истек. Но ему были выплачены все полагавшиеся зарплаты за то время, когда он не работал по причине незаконного увольнения с поста главы администрации. Была история с увольнением Юрия Ножикова в Иркутске и Виталия Мухи в Новосибирске в один день, и оба указа президент отменил. Мухе даже звонил Черномырдин с извинениями. Представить себе это в рамках нынешней системы невозможно. Ельцин был человеком, который был способен на поступок, и это никак не задевало его авторитет, он в этом смысле был другого масштаба личностью, чем Владимир Путин.

Вертикаль уже не такая сильная, и президент не такой уже мачо

В рамках нынешней системы работают примитивные армейские схемы, и никакие другие. Была известная история многолетнего оспаривания указа президента об увольнении мэра Владивостока Виктора Черепкова. Напомню, что Ельцин назначал не только губернаторов до 1996 года, но и глав областных центров, краевых центров. Это было до того, как была введена всеобщая выборная система. И власть с Черепковым тоже судилась. Так что в 1990-е годы все это было. Сейчас мы от этого отвыкли.

В нынешнем случае не важна личность Игнатьева, там ангелов нет, в этом губернаторском корпусе и во власти. Вопрос в том, что система кругового замалчивания внутри власти на наших глазах рушится со всеми ее прежними образами и стереотипами, в рамках которых она работала: про скрепы, про сильную вертикаль и так далее. Вертикаль уже не такая сильная, и президент не такой уже мачо. Те, кто внутри много лет изображал служение верой и правдой, как мы теперь видим, тоже, в общем, имеют на многие вещи совершенно другие взгляды. И это они демонстрируют уже после того, как их отставили. Так что это говорит о том, что жесткость все этой вертикали в значительной степени только видимая.

На следующий день после того, как президент в ходе борьбы с коронавирусом был вынужден в силу каких-то других соображений делегировать часть полномочий губернаторам, мы видим, что он фактически сам стал заложником. И губернаторы, продлевая или не продлевая карантинные меры, де-факто ограничивают президенту политический фарватер. В том числе – с точки зрения проведения голосования по тому же одобрению поправок в Конституцию. Потому что, если бы Москва, например, сняла карантинные ограничения, голосование могло бы состояться в июне, а господин Собянин своими ограничениями сорвал Путину проведение голосования 24-го числа. Это совершенно очевидно. В этом смысле президент сегодня сам заложник того, кого он назначил, и он не может их уволить, потому что они действуют в рамках тех полномочий, которые он им дал. То есть он тогда должен признать, что он сам был неправ. А он этого сделать не может. Так что в этом смысле нынешняя вертикаль сама себя загнала в угол, в котором сейчас находится.

– Как вы считаете, Игнатьев действует в одиночку или он на кого-то опирается все-таки?

– Я думаю, что Игнатьев – это такой Маверик, я думаю, что он – одиночка.

– Как будет реагировать Кремль на этот иск? Верховный суд все-таки его принял к рассмотрению, пусть и частично.

– Самым умным будет отказать по формальным основаниям. А самым глупым будет устроить силовую травлю Игнатьева, потому что жесткое силовое давление на человека после подачи иска будет выглядеть максимально некрасиво, как мелочность. Мелочность – в глазах людей абсолютно негативное качество, которое никакого сочувствия к власти не вызывает. Поэтому, если власть хочет и дальше вызывать накопление к себе негативных эмоций, она может пойти по пути такой мелочной мести – устраивать обыски у Игнатьева, возбудить уголовное дело и так далее. Если она мудрее, то она по формальным основаниям откажет в рассмотрении иска и постарается публично об этой истории больше не вспоминать, – полагает Александр Кынев.

Заседание в Верховном суде по иску Михаила Игнатьева назначено на 30 июня. Будет ли оно переноситься в связи с болезнью истца, пока неизвестно.