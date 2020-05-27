Владимир Путин поддержал увеличение пособия по безработице

Владимир Путин поддержал предложение увеличить в три раза, с полутора до 4,5 тысяч рублей, размер минимального пособия по безработице.

Выплаты предлагается увеличить с 1 мая. В таком объёме они будут выплачиваться до 1 августа, сказал российский президент в среду на совещании по ситуации на рынке труда. Путин также заявил, что срок выплаты пособия по безработице для уволенных в период коронавируса, с 1 марта, продлят на три месяца.

Ранее с инициативой увеличить размер пособия выступил глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков. На совещании у Путина он отметил, что пик по количеству безработных в стране ожидается в третьем квартале этого года.

Президент заявил, что последние данные показывают рост числа официально зарегистрированных безработных в России. Сейчас их около 1 миллиона 900 тысяч. Ранее министр Котяков говорил, что на 15 апреля количество безработных россиян составляло 735 тысяч человек. То есть примерно за полтора месяца безработных россиян стало в два с половиной раза больше.