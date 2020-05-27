Спрос на перелёты бизнес-джетами в России вырос во время эпидемии

После закрытия регулярных авиаперевозок из-за коронавируса россияне стали чаще пользоваться услугами операторов частной авиации, утверждает расследование агентства Reuters. Богатые улетают в страны Запада на бизнес-джетах, чтобы переждать там карантин.

В марте трекинговые сервисы зафиксировали 250 рейсов 80 бизнес-джетов между Москвой и Европой. Полёты продолжались в апреле, хотя их число сократилось до 61 туда и обратно, несмотря на то что Россия почти полностью приостановила регулярные и коммерческие чартерные рейсы в страну и фактически закрыла на карантин Москву. В мае частота рейсов вновь выросла – до 107.

Операторы частных самолётов рассказали агентству о спросе на перелёты в испанские курортные города, в Австрию, Латвию и на Кипр, в том числе от семей с детьми. Один рейс частного самолёта обходится в среднем в 16–25 тысяч евро, за эти деньги на самолёте в среднем могут улететь от одного до 13 человек. Некоторые клиенты возвращают в Европу детей, так как в Европе начали открываться школы.

В марте, когда в России было относительно мало случаев коронавируса, часть россиян возвращались в страну, сейчас направление перелётов изменилось.