Дракон, наследник Атлантиды. SpaceX отправляет человека в космос

27 мая, незадолго до полуночи по московскому времени должно произойти чрезвычайно важное событие для мировой космонавтики, а особенно – для американской. Впервые за почти 9 лет астронавты отправятся в космос на американском космическом корабле с расположенного в США космодрома. Впервые в истории человек полетит на космической технике, созданной компанией предпринимателя Илона Маска. На 23 часа 33 минуты московского времени назначен старт миссии SpaceX Demo-2: место отправления – стартовый комплекс LC-39A космического центра Кеннеди, Флорида, место прибытия – Международная космическая станция.

Долговременные экипажи работают на МКС с конца 2000 года, самый первый из них отправился на станцию на российском корабле "Союз-ТМ-31", но обратно на Землю вернулся уже на американском пилотируемом корабле программы Space Shuttle. Следующие несколько экипажей на МКС и обратно возили именно космические челноки, так должно было произойти и с шестым долговременным экипажем, но из-за катастрофы "Колумбии" 1 февраля 2003 года полеты по программе Space Shuttle были приостановлены, и участников экспедиции пришлось возвращать российским кораблем-спасателем "Союз ТМА-1". До июля 2006 года за ротацию экипажей отвечали именно российские корабли. После возвращения американских челноков к полетам и вплоть до закрытия программы Space Shuttle американские корабли осуществляли ротацию одного из членов экипажа, а после последнего полета по программе челноков, который выполнил шаттл "Атлантис" в июле 2011 года, США надолго прекратили пилотируемые полеты в космос.

Теперь пилотируемые полеты возвращаются в арсенал американской космонавтики – благодаря компании SpaceX Илона Маска. Космический корабль Crew Dragon будет управляться экипажем из двух астронавтов: Дуглас Херли – командир корабля, а на Роберта Бенкена возложены обязанности по взаимодействию с МКС. Каждый из них по два раза побывал в космосе в составе экипажей космических челноков, причем Херли летал на МКС на том самом последнем рейсе "Атлантиса". Бенкен и Херли проведут на МКС от 30 до 119 суток, более точно продолжительность экспедиции будет определена позднее. Миссия Demo-2 станет итоговой проверкой технологий SpaceX, и если она завершится успешно, полеты Crew Dragon к МКС станут регулярными.

Вскоре после старта ракеты-носителя Falcon 9 отделится ее первая ступень – она осуществит мягкую посадку на разработанную SpaceX плавучую платформу под названием Of course I still love you ("Конечно, я все еще тебя люблю"). Космический аппарат будет выведен на нужную орбиту, и примерно 19 часов спустя, сделав несколько витков вокруг Земли, приблизится к Международной космической станции. Стыковка должна пройти в автоматическом режиме – это стандартная схема стыковки для российских пилотируемых "Союзов" и грузовых "Прогрессов", а вот предыдущие корабли разработки SpaceX состыковались со станцией с помощью установленной на ней руки-манипулятора Canadarm2. Именно первые 10–15 минут полета и его заключительную фазу интереснее всего будет наблюдать в режиме реального времени на сайте NASA, они же – наиболее рискованные этапы первой части миссии.

Вернуться на Землю Crew Dragon должен не ранее чем через месяц. Хотя корабль сконструирован так, что способен самостоятельно осуществить мягкую посадку с помощью восьми специальных двигателей SuperDraco, причем практически с вертолетной точностью, на этот раз корабль приводится с помощью парашютов. Более того, хотя корабль разработан как многоразовый, по соглашению с NASA его не будут повторно использовать для отправки людей – но могут применить для доставки грузов на МКС. Специализирующийся на космонавтике журналист Михаил Котов объясняет, что NASA таким образом заботится о безопасности астронавтов: "Это деньги НАСА, и НАСА может это себе позволить, и она показывает, что для этой организации безопасность на переднем плане, она не готова экономить на пилотируемых полетах, поэтому будут использовать каждый раз новый корабль". Кроме того, Котов напоминает, что именно проблема с одним из двигателей SuperDraco привела к аварии в ходе наземного испытания Crew Dragon в апреле 2019 года.

Возвращаться на Землю экипажу Crew Dragon придется "по старинке", зато Дуглас Херли и Роберт Бенкен испытают в буквальном смысле на себе другую передовую разработку SpaceX – аварийно-спасательные скафандры совершенно нового типа. Они создаются для каждого астронавта индивидуально под его размер, надеваются через единственную гермомолнию, расположенную снизу, от лодыжки до лодыжки, а шлемы печатаются из пластика на 3D-принтере. Но главная особенность – дизайн, который придумал автор костюмов супергероев из голливудских блокбастеров. "Скафандры делал голливудский дизайнер Хосе Фернандес, специалист по супергеройским фильмам, который участвовал в том числе в "Мстителях", – рассказывает Котов. – Илон Маск дал ему заказ – нарисовать скафандр, который являл бы собой такой героический облик. А уже потом под облик этого скафандра специалисты работали над его технической частью. Обычно в космонавтике поступают наоборот – важна техническая часть, а насчет дизайна либо подумают потом, либо вообще не будут думать". Некоторые специалисты уже сейчас сомневаются, что "героические" скафандры окажутся удобными в эксплуатации: у них нет шарнирных соединений, которые очень полезны, если скафандр раздуется при аварийной разгерметизации, а пластиковые шлемы, вероятно, ограничивают поворот и наклон головы. С надеванием нового скафандра не справиться в одиночку – и вряд ли это компенсируется возможностью его перчаток работать с сенсорными клавишами. Впрочем, Михаил Котов считает, что судить об удобстве скафандров SpaceX можно будет только после первого полета, а внимание Илона Маска к дизайну и маркетингу (астронавтов доставят сегодня на стартовую площадку в белоснежной Tesla Model X с логотипами NASA) – оправдывающим себя подходом. "Космос нужно "продавать", особенно в современном мире", – считает эксперт.

Программа NASA по поддержке создания частного космического корабля для доставки астронавтов на МКС была открыта еще до того, как завершились полеты шаттлов. Однако в общей сложности на создание замены пилотируемому космическому челноку ушло почти 10 лет. Михаил Котов называет две основные причины такого срока: во-первых, конструкторы сразу ориентировались на создание аппарата нового поколения – многоразового использования. Во-вторых, много времени заняли обязательные проверки для прохождения сертификации NASA – особенно строгой там, где от надежной работы техники непосредственно зависят человеческие жизни.

В финал объявленного НАСА конкурса вышли две компании – SpaceX и Boeing. В 2014 году аэрокосмическое агентство подписало контракты с обоими производителями, причем с Boeing – на сумму в полтора раза большую, чем c SpaceX. Соперничество за право стать первым после долгого перерыва американским производителем, отправившим человека в космос, вышло напряженным, и Илон Маск имел все шансы в нем уступить. Михаил Котов отмечает, что преимуществом SpaceX был последовательный подход: в отличие от Boeing, компания строила пилотируемый корабль на основе уже опробованной грузовой версии. В марте 2019 года SpaceX успешно осуществила миссию Demo-1: к МКС отправился корабль Crew Dragon, правда, вместо экипажа на его борту был манекен в скафандре, названный по имени героини фантастического фильма Ридли Скотта "Чужой" Эллен Рипли. Но всего через месяц во время очередных наземных испытаний корабля SpaceX произошел взрыв. Авария затормозила подготовку Crew Dragon к пилотируемому полету, а в ноябре 2019 года с манекеном на борту отправился к МКС уже корабль Starliner разработки Boeing.

Миссия прошла неудачно. "Именно Boeing считались до этого лидерами гонки, многие предполагали, что они успеют сделать свой корабль гораздо быстрее, чем SpaceX, – говорит Михаил Котов. – Но сначала Boeing затянули с сертификацией, с проверками, а затем, когда казалось, что аппарат практически готов, его первый полет пошел не по плану. Корабль удалось спасти, но он не выполнил полетную миссию, не долетел до Международной космической станции, не состыковался с ней. Было выявлено как минимум три очень серьезные программные ошибки, сейчас идет работа над их устранением, нужен будет как минимум еще один полностью удачный тестовый запуск, а за это время Маск уже слетает несколько раз, получит за это деньги и, соответственно, укрепит свою репутацию у НАСА как качественный перевозчик". Впрочем, эксперт уверен, что проект Starliner не будет закрыт – разработка корабля будет доведена до конца и он останется в качестве запасного варианта, взяв на себя часть полетов к МКС.

В течение почти целого десятилетия российский Роскосмос сохранял монополию на доставку людей на МКС, теперь, в случае успеха миссии Demo-2, он ее вновь лишится. Михаил Котов говорит, что, по некоторым расчетам, доставка астронавта на станцию на Crew Dragon будет стоить дешевле, чем на российском "Союзе" – с учетом "комфортной маржи", которую сейчас закладывает Роскосмос, пользуясь своим положением. Впрочем, для обеих сторон – и российской, и американской – вопрос цены вряд ли будет определяющим, каждая предпочтет пользоваться собственным кораблем, хотя и обмены местами, как это было принято во время Space Shuttle, скорее всего, будут происходить.

"Сейчас НАСА вложилась в корабли SpaceX, и это вопрос стратегической безопасности, они уже не пойдут на попятную. Роскосмос имел девять тучных лет, получая дополнительные деньги за перевозку астронавтов на МКС, это достаточно большие для Роскосмоса деньги, теперь станет сложнее", – говорит Котов.

Новый российский пилотируемый космический корабль "Орел" (ранее проект назывался "Федерация") разрабатывается примерно столько же, сколько американские проекты, но пока еще далек от того, чтобы отправиться в свой первый космический полет. Его первое орбитальное испытание планировали провести еще в 2017 году, потом в 2021-м, потом срок сдвинулся еще на год, теперь первый пуск предполагается осуществить в 2023 году. "Изначально он делался из расчета на обшивку из специальных углепластиков, – рассказывает Котов. – Таких технологий в России нет, предполагали заказывать обшивку в Европе. Но пришел 2014 год, пришли санкции, сейчас возможности сделать углепластиковую обшивку нет, поэтому корабль начали пересчитывать на металлический корпус, практически делать с нуля". До сих пор неизвестно даже, с какого космодрома и с какой ракетой-носителем полетит "Орел", – изначально речь шла о космодроме Восточный и ракете "Ангара А5П", потом – о Байконуре и ракете "Союз-5", теперь снова о Восточном и "Ангаре". "Действительно, приходят новости то одни, то другие, то третьи. Но уже достаточно долгое время есть единая схема, что он будет стартовать на "Ангаре" и это будет делаться со второго этапа строительства Восточного, когда будет построена площадка для старта "Ангары". К сожалению, такая смена вектора, смена идей, отсутствие четкой стратегической схемы – это присуще Роскосмосу", – считает эксперт.

Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен прошли двухнедельный карантин и сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Из-за эпидемии за их стартом впервые в истории не будут наблюдать в космическом центре имени Кеннеди сотни зрителей – там будут лишь имеющие отношение к миссии специалисты, несколько журналистов и американский президент Дональд Трамп.