Человек имеет право Live. Обнуление на марше. Припрячьте ваши митинги. Тюремный протест

В России развивается кампания, призывающая граждан участвовать в голосовании за изменение Конституции, но Центризбирком уверяет, что никакой агитации нет. Конституционный суд разъяснил, что демонстрации, митинги и пикеты следует проводить в Гайд-парках. На все остальное нужно особое разрешение.Заключенные двух российских следственных изоляторов протестуют против условий содержания, а Страсбург предлагает России пересмотреть правила для пожизненно лишенных свободы. Как мошенники использовали пандемию covid-19 для заработка на доверчивых гражданах.