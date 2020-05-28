Компании Ротенберга и ВЭБа получат 140 млрд рублей на строительство дорог

В России может появиться единственный подрядчик строительства дорог высшей категории. Самые проработанные проекты без конкурса получит новое совместное предприятие ВЭБ.РФ и Аркадия Ротенберга, пишут "Ведомости". Их компания "Нацпроектстрой" готовится получить контракты на строительство Дальнего западного обхода Краснодара и обхода Аксая Ростовской области на участке трассы М4 "Дон".

Еще один контракт — на участок "Дона" с 715-го по 777-й км — должна получить "Трансстроймеханизация", входящая в "Мостотрест" Ротенберга. Эта компания тоже войдет в "Нацпроектстрой", но сможет участвовать в конкурсах отдельно. Сумма этих госконтрактов, которые правительство планирует заключить без конкурса "для сокращения сроков реализации", составляет около 140 млрд рублей.

Эти проекты были очень интересны частному бизнесу, но соперничать с компанией с госучастием в лице ВЭБа он вряд ли сможет. Ранее в крупных дорожных конкурсах участвовали 5-6 компаний, но справлялись не все, сказал "Ведомостям" директор Института транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. В итоге осталась "большая тройка" — ВАД (трасса "Таврида"), "Автобан" (ЦКАД) и "Мостотрест", построивший Крымский мост. В 2018 году "тройка" получала от государства примерно равный объем дорожных заказов (по 42-46 млрд рублей).

Новые контракты подразумевают, что "Нацпроектстрой" резко вырвется вперед. Это лидерство может стать самоподдерживающимся — строительство дорог высших технических категорий подразумевает хорошую технику, а ее могут взять в лизинг компании с выручкой от $1 млрд в год, говорит Блинкин.