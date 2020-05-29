На создателя "Омбудсмена полиции" завели второе дело о вымогательстве

В МВД подтвердили возбуждение еще двух уголовных дел в отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Новые дела возбуждены за вымогательство и распространение порнографии.

В полиции сообщили, что с заявлением на Воронцова обратилась женщина - по информации агентства "Москва", бывшая сотрудница МВД. По её словам, Воронцов вынудил её отправить ему личные видео интимного содержания, а после потребовал 30 тысяч рублей, угрожая опубликовать видео. В итоге женщина перевела ему деньги. На основании этого эпизода 27 мая было возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

Первое дело о вымогательстве против Воронцова возбудили в начале мая. По версии следствия, он требовал 300 тысяч рублей у бывшего полицейского за отказ от распространения личных фотографий, которые в итоге опубликовал. Экспертиза признала снимки порнографическими, и 28 мая по факту их публикации полиция завела дело о распространении порнографии.

Помимо этого, против Воронцова возбуждено дело об изготовлении порнографических материалов группой лиц в 2018 году. По этому делу также проходит администратор "Омбудсмена полиции" Игорь Худяков. Он и Воронцов арестованы.

Накануне источники ТАСС сообщили, что против Владимира Воронцова возбуждено дело об оскорблении представителя власти. По информации "Коммерсанта", он также может стать подозреваемым по делу о мошенничестве.

Воронцов и его защита связывают уголовное преследование с правозащитной деятельностью бывшего полицейского.