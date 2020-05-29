В Миннесоте полиция отпустила тележурналистов CNN

Корреспондент CNN Омар Хименес, задержанный полицией, отпущен из участка. Он и двое его коллег, которые вели репортажи из Миннаеполис, где продолжаются демонстрации против полицейского произвола, были задержаны и помещены под стражу. Хименес и его продюсер Билл Киркос и фоторепортёр Леонел Мендес, были задержаны в седьмом часу утра (по местному времени) во время телетрансляции, которую вели с места акций протеста.



Президент телеканала CNN Джефф Цукер утром в пятницу связался с губернаторов Миннесоты Тимом Уолцем сразу после ареста журналистов. Уолц принёс глубокие извинения за произошедшее и заявил, что предпринимает все усилия для освобождения бригады журналистов CNN.

Губернатор назвал арест репортёрской бригады недопустимым и заверил CNN, что журналисты имеют полное право освещать события.

Президент США Дональд Трамп обвинил руководство города в том, что оно не может взять ситуацию под контроль, и предупредил, что может отправить в Миннеаполис Национальную гвардию и армию для наведения порядка. Он написал в твиттере, что погромщики не уважают память покойного Джорджа Флойда, и предупредил, что "когда начинается мародёрство - начинается стрельба". От имени соцсети под этой записью появился комментарий, что она нарушает правила твиттера, но не будет удалена, поскольку представляет общественный интерес. Речь идёт о новом эпизоде спора между корпорацией Twitter и президентом, который обвиняет её в цензуре.