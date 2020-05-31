Число инфицированных коронавирусом в России превысило 400 тысяч

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в России превысило 400 тысяч. Таковы официальные данные оперативного штаба. За последние сутки выявили ещё 9268 новых случаев инфекции. Число выявляемых заражённых растёт третий день подряд.

За последние сутки зафиксировано 138 смертей от COVID-19 - это меньше, чем сутками ранее. Всего в официальной статистике жертв коронавируса - 4693 человека.

Общее число выявленных случаев заражения - 405 843. Выздоровели более 171 тысячи человек. Число людей, по-прежнему проходящих лечение, которое в начале недели снижалось, вновь начало расти.

На долю Москвы приходится уже существенно меньше трети всех выявленных случаев инфицирования - около 2,5 тысяч за сутки.

Российская статистика, связанная с коронавирусом, в особенности статистика смертей, вызывает вопросы специалистов. Власти Москвы опубликовали подробный разбор смертей в городе в апреле, из которого следует, что более половины случаев смерти пациентов с коронавирусом не включаются в статистику смертей от COVID-19. Власти объясняют это тем, что коронавирус не был главной причиной гибели многих пациентов, у которых были другие тяжёлые заболевания.

В ряде регионов России в последнее время ослабили карантинные меры; в Москве с понедельника разрешены прогулки по графику - три дня в неделю в зависимости от адреса дома. Также заработают непродовольственные магазины и ряд предприятий сферы услуг. Ужесточён, однако, масочный режим - теперь маски нужно будет носить не только в помещениях, но и на улице.