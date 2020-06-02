Миннесота найс. Ольга Павлова - о протестах в Миннеаполисе

Телефон издает резкий, неприятный и незнакомый сигнал: уведомление на экране предупреждает о начале комендантского часа в Миннеаполисе. С восьми часов вечера до шести утра выход на улицу запрещен, за неповиновение полагается штраф в тысячу долларов или арест сроком до 90 дней. За несколько часов до этого губернатор Миннесоты Тим Уолтц - уставший на вид и, кажется, даже не пытавшийся скрывать эмоции после очередной ночи хаоса в штате - на пресс-конференции предупредил: тех, кто окажется на улицах после восьми, будут считать не мирными протестующими, а членами группировок, мародерствующих в городе.



В продуктовом магазине вечером - очереди из людей в масках (масочный режим в Миннеаполисе ввели из-за коронавируса) и полицейские. Магазины закрываются раньше обычного, опасаясь новых беспорядков. Не могу найти цельное молоко. Вспоминаю, что протестующие поливают лицо молоком, чтобы унять боль от слезоточивого газа.

Многие автозаправки и маленькие магазинчики в Миннеаполисе и соседствующем с ним городе Сент-Поле закрыты, их окна заколочены фанерой. Протесты, начавшиеся в минувший вторник на одной из улиц Миннеаполиса после гибели жестоко задержанного полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, быстро переросли в пожары и мародёрство, перекинулись на Сент-Пол и пригороды. В посление дни мая протесты и погромы охватили уже три десятка американских городов.

Популярный среди протестующих лозунг - "Я не могу дышать". Эту фразу лежащий на земле Флойд повторял, когда полицейский после задержания несколько минут давил ему на шею коленом. Среди мирных протестующих, как и среди участников погромов, видны и темнокожие, и белые. Губернатор Миннесоты сначала заявил, что мародёрством и поджогами занимались в основном не жители штата, а приезжие. Но, как выяснил местный телеканал KARE 11, большинство арестованных за беспорядки именно из Миннесоты. В организации протестов президент США Дональд Трамп заподозрил леворадикалов, а Уолтц группировки белокожих расистов и наркокартели. Зазвучали и предположения о "российском следе".

На первый взгляд трудно понять, как штат Миннесота, жителей которого в США часто характеризуют фразой Minnesota nice за приветливость и сдержанность, Миннеаполис с его вылизанными газонами, штаб-квартирами крупных корпораций и гусями в парках оказались в центре этих событий. В 2018 году телеканал CNBC назвал Миннесоту одним из трех лучших по качеству жизни штатов США, похвалив за низкий уровень насильственных преступлений и "строгие законы против дискриминации". В 2019 году Миннеаполис и Сент-Пол оказались лидерами по числу компаний из списка Fortune 500 на душу населения среди 30 американских мегаполисов. При этом в 2018 году агломерацию, в которую входят Миннеаполис и Сент-Пол, назвали одной из худших в США для чернокожих жителей. По данным сайта 24/7 Wall Street, белые семьи тут в среднем зарабатывали в два раза больше, чем темнокожие.

Назвать межрасовые отношения в городе в открытую напряжёнными сложно, но проблема в Миннеаполисе, как и в других американских городах, кроме случаев полицейского произвола, заметна, например, при сравнении цен на недвижимость в разных районах и кварталах. Выражения "хорошие школы" и "безопасные районы" в переводе с местного языка почти всегда означают "белокожие пригороды", хотя прямо об этом не осмелится сказать ни один чиновник или агент по недвижимости.

Коронавирус, кстати, подчеркнул существование в США расового неравенства: по данным властей штата Миннесота, на начало мая 17% всех подтвержденных случаев COVID-19 и 19% случаев госпитализации приходились на афроамериканцев, хотя доля чернокожего населения в штате лишь 6,6%. Эти цифры здесь объясняют "структурным расизмом" - зачастую из-за отсутствия доступа к хорошему образованию афроамериканцы работают на низкооплачиваемых должностях в стеснённых условиях, способствующих передаче вируса. Медицинскую страховку и визиты к врачу, которые здесь совсем недёшевы, многие темнокожие позволить себе не могут, что приводит к развитию других факторов риска.

Сложно оценить, насколько пандемия повлияла на последние события в Миннеаполисе, но по экономике штата она ударла сильно. В 2020 году по экономике штата ударил коронавирус: из-за режима самоизоляции с середины марта до начала мая больше 600 тысяч жителей штата подали заявки на пособие по безработице. Эти цифры близки к показателям времён Великой депрессии. Около резиденции губернатора в апреле прошло несколько акций протеста. Запреты для бизнеса теперь уже начали отменять: торговым центрам разрешили принимать посетителей, а в понедельник сняли часть ограничений для ресторанов и торговых центров. Жизнь в Миннесоте, по замыслу властей, должна постепенно возвращаться в нормальное русло.

К концу минувшей недели в Миннеаполис стянули больше 5 тысяч бойцов Национальной гвардии. Главные трассы, ведущие в город, перекрыты, в небе видны военные вертолеты. О возвращении к нормальной жизни говорить явно рано.

Ольга Павлова – журналист, живёт в Миннеанаполисе

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