Дело "Сети": Полтавец ранее говорил, что убил двух людей в одиночку

Алексей Полтавец, выступивший с утверждениями о причастности нескольких осуждённых по так называемому "делу Сети" к двойному убийству под Рязанью, ранее рассказывал, что убивал сам, без участия других лиц. Это утверждает его бывшая девушка Виктория Фролова в интервью изданию "7x7".

Фролова, как и Полтавец, была знакома с большинством обвиняемых по делу "Сети" из Пензы. Она рассказала, что несколько раз ездила с ними играть в страйкбол, при этом категорически отрицает, что речь шла о какой-то организованной экстремистской группировке (российский суд признал "Сеть" террористической и запретил её деятельность на территории России).

В 2017 году Фролова уехала из России и два года прожила с Полтавцом в Киеве (он утверждает, что по-прежнему находится на Украине), после чего вернулась в Россию.

По словам Фроловой, Полтавец рассказал ей, что убил в лесу под Рязанью Артёма Дорофеева и Екатерину Левченко - знакомых многих будущих обвиняемых по делу "Сети". Об участии других людей в убийстве он не говорил. "Он рассказал мне это в достаточных подробностях. Я помню их. Такое не забудешь" - сказала Фролова.

В публикациях "Медузы", которые вышли в конце февраля и вызвали большой резонанс, приводился подробный рассказ Полтавца. Он утверждал, что убил Дорофеева и Левченко вместе с одним из обвиняемых по делу "Сети" Максимом Иванкиным - по требованию Дмитрия Пчелинцева, которого следствие считает одним их руководителей "Сети".​

Труп Дорофеева ещё в 2017 году нашли в лесу под Рязанью с признаками насильственной смерти. Останки Левченко нашли 10 марта этого года – после того, как её родители обратились в прокуратуру с просьбой инициировать "предварительное расследование" смерти дочери и проверить информацию "Медузы". В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Левченко.

После публикации "Медузы" Фролова спросила Полтавца, почему ей он рассказывал иную версию убийства. Тот ответил, что тогда соврал ей, но не объяснил, почему.

Пчелинцев, Иванкин и другие осуждённые по делу "Сети" категорически отрицают причастность к убийству двух человек. Публикация "Медузы" вызвала полемику среди активистов, журналистов и правозащитников - многие обвинили издание в нарушении журналистских стандартов и в бездоказательном очернении осуждённых по делу "Сети", другие же признавали, что готовы поверить в версию Полтавца.

Пять осуждённых по делу "Сети" потребовали допросить их по делу об убийстве. Осуждённые сообщили, что после выхода расследования "Медузы" сотрудники спецслужб так и не допросили их официально, но в ходе бесед в следственном изоляторе требовали признать вину. О том, были ли они допрошены, не известно.