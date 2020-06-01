Новый владелец "Ведомостей" оставит главредом газеты Андрея Шмарова

Новый владелец "Ведомостей" Иван Ерёмин оставит исполняющим обязанности главного редактора издания Андрея Шмарова. Об этом он объявил на встрече с редакцией.

Ерёмин подчеркнул, что относится к Шмарову с уважением, верит, что тот "может делать издания мирового уровня" и не будет его увольнять "только на основании того, что коллектив редакции не смог принять его как своего человека".

В конце мая стало известно, что сделка по продаже газеты "Ведомости", о которой было объявлено двумя месяцами ранее, закрыта. Владельцем 100 процентов акций стало АО "Саппорт", единственным владельцем которого является основатель издания "ФедералПресс", уральский медиаменеджер Иван Ерёмин. Редакция "Ведомостей" в связи со сменой собственника опубликовала заявление, в котором назвала агентство "ФедералПресс" "активно сотрудничающим с властями и отдельными госучреждениями", а также обвинила Ерёмина в "публикации материалов в интересах заказчика".

"Нельзя исключить, что новый владелец попытается применить привычную ему бизнес-модель на новом месте, используя вывеску "Ведомостей" для обслуживания чьих-то политических и бизнес-интересов", – отмечалось в заявлении журналистов, которые пообещали отстаивать редакционную независимость издания.