Новый владелец "Ведомостей" оставит главредом газеты Андрея Шмарова

Новый владелец "Ведомостей" Иван Ерёмин оставит исполняющим обязанности главного редактора издания Андрея Шмарова. Об этом он объявил на встрече с редакцией.
Ерёмин подчеркнул, что относится к Шмарову с уважением, верит, что тот "может делать издания мирового уровня" и не будет его увольнять "только на основании того, что коллектив редакции не смог принять его как своего человека".
В конце мая стало известно, что сделка по продаже газеты "Ведомости", о которой было объявлено двумя месяцами ранее, закрыта. Владельцем 100 процентов акций стало АО "Саппорт", единственным владельцем которого является основатель издания "ФедералПресс", уральский медиаменеджер Иван Ерёмин. Редакция "Ведомостей" в связи со сменой собственника опубликовала заявление, в котором назвала агентство "ФедералПресс" "активно сотрудничающим с властями и отдельными госучреждениями", а также обвинила Ерёмина в "публикации материалов в интересах заказчика".
"Нельзя исключить, что новый владелец попытается применить привычную ему бизнес-модель на новом месте, используя вывеску "Ведомостей" для обслуживания чьих-то политических и бизнес-интересов", – отмечалось в заявлении журналистов, которые пообещали отстаивать редакционную независимость издания.
- Одновременно с объявлением о продаже "Ведомостей" в газете сменился главный редактор – им стал известный по работе в "Коммерсанте", "Эксперте" и "Снобе" журналист и медиаменеджер Андрей Шмаров. За месяц работы на новой должности он подверг цензуре два материала о главе "Роснефти" Игоре Сечине, а также запретил журналистам критиковать в текстах поправку к Конституции России об "обнулении" сроков президентства Владимира Путина.
- Коллектив "Ведомостей", большинство в котором было изначально против назначения Шмарова, опубликовал заявление, в котором обвинил нового главреда в цензуре и "подрыве доверия к изданию". Шмаров, в свою очередь, заявил, что Кремль не влиял на изменения в газете и что все решения он принимает "по собственному усмотрению".
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