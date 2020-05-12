Компания – владелец российской деловой газеты “Ведомости” может фактически контролироваться государственной нефтяной компанией “Роснефть”, показало расследование журналистов четырёх изданий: “Ведомостей”, “Медузы”, The Bell и журнала Forbes. Смена собственников и главного редактора уже привела к нескольким скандалам внутри редакции, а в перспективе может привести к изменению редакционной политики. Как издание оказалось в такой ситуации?

“Ведомости” – одна из крупнейших деловых газет в России. Месячная аудитория её сайта – 13 миллионов уникальных пользователей, бумажный номер газеты в среднем читают 192 300 человек (данные за май – октябрь 2019 года). В 2015 году её владельцем стал бывший генеральный директор издательского дома “Коммерсантъ” предприниматель Демьян Кудрявцев, которого СМИ раньше называли правой рукой Бориса Березовского.

Как удалось выяснить “Медузе”, “Ведомости” обошлись Кудрявцеву и партнерам в сумму чуть больше 10 миллионов евро. Большая часть этой суммы пришлась на покупку долгов издания перед иностранными акционерами. Они были куплены у иностранцев с дисконтом 40 процентов, но для самого издателя “Ведомостей” долги дисконтированы не были. Сейчас совокупный долг БНМ перед его владельцами превышает 800 миллионов рублей.

Кудрявцев перепродал газету сам себе. Это могло принести ему 14 миллионов евро. Но теперь компанию контролирует “Роснефть”. В самом начале 2016 года акции издателя “Ведомостей” были переведены с кипрской компании жены бизнесмена в собственность российской компании, принадлежавшей ей же. При этом офшор продал 100 процентов акций уже не за 10 миллионов евро, а за 24,2 миллиона. Эту сделку профинансировал Газпромбанк, получить их помог друживший с Кудрявцевым миллиардер Дмитрий Босов.

В 2017 году долг компании перешел к другому юридическому лицу, получившему для этого кредит в банке “Роснефти” – ВБРР – на 28 миллионов евро. В результате этой сделки акции компании, владеющей издателем “Ведомостей”, оказались в залоге у другой компании, находящейся в свою очередь в залоге ВБРР. Так банк “Роснефти” через цепочку долгов стал фактическим владельцем газеты.

“Роснефть” хочет сменить формального владельца газеты. Но ситуация осложнилась скандалами вокруг редакции. Со времени продажи газеты и до недавнего времени “Ведомости” не чувствовали давления на редакцию со стороны владельцев, пишет газета. Один из знакомых вице-президента “Роснефти” Михаила Леонтьева вспоминает, что пару лет назад тот жаловался, что с Кудрявцевым тяжело работать, и говорил, что решение о замене владельца газеты назрело.

Сейчас владельцем газеты формально является семья Владимира Воронова. В марте стало известно, что у издания сменятся владельцы. Редакцию возглавил старый знакомый Леонтьева медиаменеджер Андрей Шмаров. Под его руководством издание оказалось вовлечено в несколько скандалов, редакция обвиняет его в попытке цензуры. Погасить конфликт внутри редакции ни покупателям, ни продавцам не удаётся.

Требование журналистов – отставка Шмарова, но против выступает Леонтьев, кроме того, нового главного редактора нужно согласовывать в администрации президента, утверждают источники двух изданий.

Почему это важно?

Россия занимает одно из худших в мире, 149-е место в индексе свободы прессы. В этих условиях редакция “Ведомостей”, газеты, основанной совместно с западными деловыми изданиями, пыталась отстаивать свою редакционную независимость. Несмотря на давление владельцев и нового главного редактора, журналистам удаётся публиковать материалы, невзирая на недовольство “Роснефти” и Кремля, и быть важным источником информации.

Сам Кудрявцев напомнил, что после покупки им газеты она дважды судилась с "Роснефтью", а он был лишён российского гражданства. "Подозревать меня в сговоре с этими людьми просто нелепо. Думаю, что они всегда хотели "съесть" "Ведомости", но перед тем как что-то съесть, надо сначала перестать пить", – приводит газета его цитату.