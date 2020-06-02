38 человек, включая пятерых Героев России, Героя Советского Союза и нескольких докторов наук, обратились к председателю Государственной думы Вячеславу Володину и внефракционному депутату Алексею Журавлёву с письмом в поддержку законопроекта последнего об отмене документа, осуждающего пакт Молотова – Риббентропа. Об этом сообщило государственное агентство "РИА Новости".

Журавлёв на прошлой неделе внёс в Госдуму законопроект, признающий недействительным постановление Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года, осуждающий секретные договорённости СССР с Германией перед началом Второй мировой войны. В пояснительной записке к законопроекту Журавлёв заявляет, что протокол не отвечает государственным интересам России, создаёт почву для раскола общества и обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны, а в прошлом способствовал развалу СССР.

Так называемый пакт Молотова – Риббентропа был подписан 23 августа 1939 года главами МИД СССР и Германского рейха. Официально документ назывался договором о ненападении между Германией и Советским Союзом. Стороны соглашались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны.

В секретном дополнительном протоколе к договору стороны договорились о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. В нём Латвия, Эстония, Финляндия, восточные области Польши и Бессарабия были включены в сферу интересов СССР, а Литва и западная часть Польши – в сферу интересов Германии. Спустя несколько дней после подписания документов с нападения Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Советские войска вскоре заняли восточную Польшу, начали вторжение в Финляндию, кроме того, СССР аннексировал страны Балтии.

В постановлении Съезда народных депутатов сказано, что договорённости СССР и Германии являлись “отходом от ленинских принципов советской внешней политики”, находились в юридическом противоречии с суверенитетом ряда стран, но их подписание было “по существу и по форме актом личной власти”, не отражало волю советского народа и поэтому документы признаются юридически несостоятельными.