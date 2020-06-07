Вирусная регионализация. Вадим Штепа – о новой вольнице

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Одним из неожиданных политических последствий пандемии в России стало то обстоятельство, что рейтинги губернаторов обогнали президентский. Это зафиксировали и опросы "Левада-центра". Такого не было никогда за всю путинскую эпоху, с начала нулевых годов, когда губернаторы фактически перестали быть самостоятельными политиками, но стали назначаться из Кремля. Даже формальное "возвращение" их выборности в 2012 году ничего не изменило, поскольку губернаторами в подавляющем большинстве случаев становились предварительно назначенные Путиным "временно исполняющие обязанности".



Однако "чёрный лебедь" коронавируса внезапно надломил эту вертикаль. Самоизолировавшийся в подмосковном бункере Владимир Путин переложил ответственность за борьбу с пандемией на губернаторов. И тем вдруг пришлось принимать самостоятельные решения без указов из Москвы, к которым они привыкли. Многие губернаторы при этом принялись копировать действия московского мэра Сергея Собянина. На северо-запале России при этом жесткость ограничительных мер порой превосходит московскую. Глава Карелии Артур Парфенчиков даже остановил весь общественный транспорт – как городской, так и междугородний.

Жёсткий режим "самоизоляции" установлен практически повсюду, но законодательно не обоснован ничем

Более того – несмотря на заявление Путина о недопустимости закрытия границ между регионами, тот же Парфенчиков ещё в апреле выставил на границах Карелии КПП, которые ограничивают въезд в республику. Тем самым он словно бы внял петиции жителей Карелии, которые требовали остановить приток московских и петербургских гостей, которые "привозят вирус". Конечно, сам губернатор не делает антимосковских заявлений, но парадокс состоит в том, что его желание превзойти московского мэра по всевозможным запретам фактически направлено и против приезжих из столицы. Парфенчиков явно выходит за рамки отведенных ему полномочий, что уже вызывает протесты карельской общественности, обратившейся в суд с иском о том, что губернаторские распоряжения нарушают конституционные права граждан. И в этом состоит ещё один парадокс текущей ситуации – жесткий режим "самоизоляции" установлен практически повсюду, но законодательно не обоснован ничем, режим ЧС официально не введён ни в одном регионе.

Возможно, это связано с известным правовым хаосом, который Кремль устроил в начале года, заявив о необходимости принять поправки к Конституции. И хотя всенародное голосование по ним пока не состоялось, вероятно, многие губернаторы стали считать "прежние" конституционные нормы уже не столь важными для себя. И пытаются вести "свою игру", не желая терять свалившийся на них объем полномочий. В этом контексте интересно другое значимое событие для северо-западного региона – подписанный в мае меморандум о грядущем объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Показательно, что публике эта инициатива преподносится именно как "местная", а не кремлевская, как это было в 2005 году при объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в Пермский край. Хотя этот проект продвигают недавно назначенные Кремлем наместники – Александр Цыбульский в Архангельске и Юрий Бездудный в НАО.

Местная общественность, особенно в НАО, отнеслась к этой идее негативно, и в результате представители властей пошли на попятную, по крайней мере, пока: объявлено, что обсуждение объединения "отложено". Граждане справедливо указывают, что такого рода проекты не должны осуществляться "временно исполняющими обязанности", которых никто не избирал. Возможно, у Кремля и есть свои "геополитические" планы на эти арктические территории, поэтому он хочет их объединить для удобства управления. Но очевидно также и то, что кремлевские назначенцы хотят создать себе имидж "самостоятельных" политиков, которые будто бы сами продвигают это объединение.

И действительно, новые "врио" уже не хотят выглядеть простыми проводниками кремлевских инициатив, как было принято прежде, когда они этим даже гордились. У них вдруг прорезывается собственная политическая позиция, казалось бы, давно забытая среди губернаторов. Например, врио главы Коми Владимир Уйба выступил против возможного объединения республики с Архангельской областью и НАО – такой проект в мае также выдвигался. "Инициативы должны исходить снизу", – заявил он, и такие слова прозвучали очень непривычно для кремлевского наместника.

Словом, статус губернаторов с начала текущего года заметно вырос. Сумеют ли они его удержать? Это очень непростая задача, потому что потребует от политиков на местах небывалого за последние 20 лет выбора. Если они будут работать лишь на рост своих баллов в KPI (утвержденный администрацией президента губернаторский рейтинг) – они, конечно, выиграют с точки зрения Кремля, но проиграют в глазах местного населения. А если они предпочтут налаживать контакты с региональным гражданским сообществом, то этот почти невероятный вариант может стать началом новой политической эпохи. Впрочем, в начале этого года многое казалось невероятным.

Вадим Штепа – главный редактор журнала Регион.Эксперт

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