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Лицом к событию. Обнуление через изнасилование

Лицом к событию. Обнуление через изнасилование
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Лицом к событию. Обнуление через изнасилование

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Сегодня мы имеем сотни сообщений о принуждению к участию в голосовании по поправкам к Конституции 1 июня. Движение "Голос" подготовило и публикует 18 июня доклад в котором изучает, что происходит в России. Кампанию принуждения обсудят: сопредседатель движения "Голос" Станислав Андрейчук, политики Максим Кац и Леонид Гозман, политолог, глава Центра изучения современной России имени Бориса Немцова Александр Морозов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30675367.html

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