В Париже тысячи людей протестовали против полицейского насилия

В Париже прошла многотысячная акция протеста против полицейского насилия в память о 24-летнем чернокожем французе Адаме Траоре, погибшем после задержания в 2016 году. Несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, в демонстрации, по разным оценкам, приняли участие от 15 до 20 тысяч человек.

Участники акции проводили прямые параллели с протестами в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Они держали таблички с фразой "Я не могу дышать!", которую повторял Флойд, когда при задержании полицейский надавил ему коленом на шею.

Позже демонстрация переросла в столкновения с полицией. Демонстранты бросали в полицейских бутылки и камни, поджигали мусорные баки. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули. Массовые протесты прошли также в Лилле, в Марселе и в Лионе.

В США с 26 мая проходят массовые протесты против полицейского насилия. Они начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после задержания. В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во вторник в десятках городов США был введён комендантский час. Президент Дональд Трамп раскритиковал бездействие губернаторов ряда штатов и пригрозил использовать для борьбы с насилием вооруженные силы.

В Москве 2 июня возле здания городского управления МВД состоялась серия одиночных пикетов против полицейского произвола. Полиция задержала более 20 человек.

Акцию провели после того, как 31 мая в Екатеринбурге спецназ Росгвардии убил 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже четырех рулонов обоев.