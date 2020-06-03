Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в России приблизилось к 200 тысячам, свидетельствует официальная статистика. Оно составило 195 957. По данным федерального центра по борьбе с распространением болезни, за сутки в стране зарегистрированы 8536 новых случаев инфицирования вирусом, 8972 выздоровели, 178 — умерли.

Общее число инфицированных с начала вспышки достигло 432 277 человек. Прямо сейчас больны 231 105 человек. 5215 умерли.

Коронавирус в мире обнаружен более чем у 6,3 млн человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Россия находится на третьем месте по общему числу выявленных случаев, первое место с 1,8 млн случаев занимают США. Всего в мире умерло более 380 000 заболевших, свыше 106 000 из них приходятся на жителей США.​ Однако статистика в разных странах может сильно различаться из-за действий властей.