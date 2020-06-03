Иностранные ученые потребовали освободить Юрия Дмитриева 

Более 400 иностранных учёных и деятелей искусства подписали обращение с требованием немедленно освободить историка и главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева. Об этом сообщает Север.Реалии.
Письмо на нескольких языках с подписями на ближайшем заседании по уголовному делу в Петрозаводском суде, которое состоится 15 июня, представит адвокат Виктор Ануфриев. Подписавшие обращение учёные уверены, что обвинения, выдвинутые против Дмитриева, несправедливы и являются частью общей кампании по замалчиванию темных страниц истории. Авторы письма требуют, чтобы главе карельского "Мемориала" вернули возможность продолжить работу по изучению истории ГУЛАГа и увековечиванию памяти жертв сталинской системы.
Открытое обращение подписали лауреат Нобелевской премии Джон Максвелл Кутзее, итальянские депутаты Лиа Квартапелле и Дженнаро Мильоре, директор Исследовательского центра демократического развития имени Сахарова Роберт ван Ворен, профессор Калифорнийского университета Эрик Найман, польский журналист и писатель Томаш Кизны, профессор Нью-Йоркского университета Михаил Ямпольский и другие.
В начале мая Верховный суд Карелии оставил без изменений меру пресечения, которую назначил историку Дмитриеву суд Петрозаводска. Он останется под стражей до 25 июня.
Пересмотреть уголовное дело против Дмитриева и отпустить его из СИЗО призвал российские власти Евросоюз.
Глава карельского "Мемориала", исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан в декабре 2016 года по подозрению в изготовлении детской порнографии. Поводом для этого послужили снимки его обнажённой приёмной дочери, которые были обнаружены в домашнем компьютере. Историк утверждал, что так он фиксировал её физическое развитие.
- Весной 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева. В июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело на повторное рассмотрение. Через две недели Дмитриев вновь был задержан и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Как отмечает правозащитный центр "Мемориал", "медицинское обследование и психолого-психиатрическая экспертиза девочки не выявили никаких признаков насилия по отношению к ней или психологической травмы".
- Правозащитники считают, что против Дмитриева организована "грязная" кампания, при помощи которой у общества пытаются создать ненависть к исследователю сталинских репрессий и оказать давление на суд.
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