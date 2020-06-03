Иностранные ученые потребовали освободить Юрия Дмитриева 

Более 400 иностранных учёных и деятелей искусства подписали обращение с требованием немедленно освободить историка и главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева. Об этом сообщает Север.Реалии.

Письмо на нескольких языках с подписями на ближайшем заседании по уголовному делу в Петрозаводском суде, которое состоится 15 июня, представит адвокат Виктор Ануфриев. Подписавшие обращение учёные уверены, что обвинения, выдвинутые против Дмитриева, несправедливы и являются частью общей кампании по замалчиванию темных страниц истории. Авторы письма требуют, чтобы главе карельского "Мемориала" вернули возможность продолжить работу по изучению истории ГУЛАГа и увековечиванию памяти жертв сталинской системы.

Открытое обращение подписали лауреат Нобелевской премии Джон Максвелл Кутзее, итальянские депутаты Лиа Квартапелле и Дженнаро Мильоре, директор Исследовательского центра демократического развития имени Сахарова Роберт ван Ворен, профессор Калифорнийского университета Эрик Найман, польский журналист и писатель Томаш Кизны, профессор Нью-Йоркского университета Михаил Ямпольский и другие.

В начале мая Верховный суд Карелии оставил без изменений меру пресечения, которую назначил историку Дмитриеву суд Петрозаводска. Он останется под стражей до 25 июня.

Пересмотреть уголовное дело против Дмитриева и отпустить его из СИЗО призвал российские власти Евросоюз.

Глава карельского "Мемориала", исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан в декабре 2016 года по подозрению в изготовлении детской порнографии. Поводом для этого послужили снимки его обнажённой приёмной дочери, которые были обнаружены в домашнем компьютере. Историк утверждал, что так он фиксировал её физическое развитие.