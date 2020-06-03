Дизайнер Артемий Лебедев, снявшийся в ролике канала RT о голосовании по поправкам в Конституцию, заявил, что советует всем не ходить на голосование. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

По его утверждению, он участвовал в записи видео до того, как в предложенных поправках в Конституцию появилась статья об обнулении президентских сроков для Владимира Путина и Дмитрия Медведева. "Но ни один здравомыслящий человек не может одобрить подобную [ерунду] ни под каким соусом в тексте конституции. Просто потому что, **** [так].

“Я не против, чтобы Путин был царем до тех пор, пока не превратится в мумию. Но я совершенно точно против того, чтобы это было прописано в конституции”, — написал он, пояснив, что считал, что поддержит ряд поправок, которые он считал “положительным популизмом”.

Ролик RT был опубликован 2 июня. Видео называется “Принимаем вместе: 1 июля пройдёт голосование по поправкам к Конституции РФ”. Ранее телеканал “Дождь” обращал внимание на то, что Лебедев в мае в эфире радиостанции “Эхо Москвы” заявлял, что никогда нигде не голосует.

Ещё один из участников видео, предположительно, был осуждён за подделанный аттестат.

Начало голосования по поправкам Конституцию запланировано на 25 июня. Фактически оно ничего не решает, потому что изменения в основной закон уже приняты Госдумой и подписаны президентом. Но власти обещают прислушаться к результатам голосования.



