AI потребовала прекратить преследование участников одиночных пикетов

Правозащитная организация Amnesty International направила открытое письмо министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с требованием прекратить преследование участников одиночных пикетов в Москве.

Поводом для акций стал административный арест на 15 суток муниципального депутата Ильи Азара. Он вышел с пикетом к зданию управления МВД на Петровке в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. В отношении него возбуждены три уголовных дела.

В тот же день в Москве началась серия одиночных пикетов в поддержку депутата. Она продолжалась до 1 июня. Участников пикетов задерживали - в том числе и за нарушение режима самоизоляции.

Рнее московское управление МВД выпустило заявление, в котором утверждается, что проведение любых акций протеста в городе запрещено на время карантина.

Amnesty International отмечает, что активисты не нарушали российского закона, который позволяет проводить одиночные пикеты без согласования с властями. Правозащитники также раскритиковали задержания участников одиночных акций за нарушение режима самоизоляции. "Эти люди стояли на улице по одному, на разумном расстоянии от других людей, используя средства индивидуальной защиты в соответствии с текущими здравоохранительными мерами", - отмечают правозащитники.