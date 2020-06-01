Мосгорсуд перенёс заседание по делу арестованного Ильи Азара

Московский городской суд отложил заседание по делу арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара до 5 июня, сообщил адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев. До этого Азар будет находиться в спецприемнике. Суд должен рассмотреть апелляционную жалобу на арест.

Илья Азар был арестован в Москве за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, в отношении которого возбуждены три уголовных дела. На прошлой неделе у здания МВД на Петровке прошла серия одиночных пикетов в поддержку Азара. Аналогичная акция состоялась в Санкт-Петербурге. Более 30 участников акций в разные дни были задержаны.

29 мая Московский городской суд во время апелляции освободил активиста Виктора Немытова, которого также арестовали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку "Омбудсмена полиции". Действия Немытова переквалифицировали в нарушение "режима самоизоляции". Ему назначили штраф на 20 тысяч рублей и освободили от оплаты.