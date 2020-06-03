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По делу о гибели Флойда обвинения выдвинуты против 4 полицейских

В США обвинения против полицейского Дерека Шовина, который при задержании афроамериканца Джорджа Флойда давил ему коленом на шею, переквалифицированы на более серьёзные. Об этом в среду сообщили американские СМИ со ссылкой на офис генпрокурора штата Миннесота.

Теперь Шовина, ранее взятого под стражу, обвиняют в убийстве второй, а не третье степени. По информации Fox News, также выданы ордера на арест трёх других полицейских, которые вместе с Шовином участвовали в жестком задержании Флойда, скончавшегося впоследствии в больнице. Их также обвиняют в убийстве второй степени, наряду с пособничеством и подстрекательством к преступлению.

Полицейским, которых в связи с гибелью Джорджа Флойда уволили из полиции Миннеаполиса, грозят до 50 лет тюрьмы и денежные штрафы.

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