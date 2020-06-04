Алексею Пичугину в третий раз отказали в помиловании

Комиссия по помилованию Оренбургской области 4 июня отказалась удовлетворить ходатайство о помиловании, поданное бывшим начальник отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексеем Пичугиным. Об этом сообщает "Новая газета".

Пичугин был осуждён к пожизненному лишению свободы по обвинению в организации нескольких убийств. Свою вину он отрицает.

В марте Пичугин подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина. Как уточнила тогда для агентства ТАСС его адвокат Ксения Костромина, это третье прошение Пичугина о помиловании.​

"В своём заявлении он напомнил, что уже отбыл в местах лишения свободы более 16 лет и 9 месяцев, а также просит учесть, что в феврале его матери исполнился 81 год", - сказала адвокат.

О помиловании сына просила также Алла Пичугина, мать осуждённого. На её просьбу был получен отказ. (18 октября 2016 года "Новая газета" опубликовала письмо Аллы Пичугиной на имя президента России)

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и комитет министров Совета Европы (СЕ) рекомендовали России применить к Пичугину акт о помиловании.

На данный момент в местах лишения свободы Пичугин находится уже ровно 17 лет.

Алексей Пичугин был приговорён в августе 2007 года Московским городским судом к пожизненному заключению, признав его виновным в организации трёх убийств и четырёх покушений на убийство. Правозащитные организации признали Пичугина узником совести, указав на отсутствие доказательств его причастности к инкриминируемым ему преступлениям. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский считает, что Пичугин стал жертвой "дела ЮКОСа" - от него требовались показания против Ходорковского и других руководителей компании, однако Пичугин отказался их давать.