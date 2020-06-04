Центр "Э" нашёл признаки экстремизма в проповедях схиигумена Сергия

Центр по противодействию экстремизму (Центр "Э") по Свердловской области обнаружил в проповедях схиигумена Сергия признаки экстремизма. Материалы в отношении священнослужителя переданы в прокуратуру. Об этом сообщает Znak.com.

По версии полиции, содержание проповедей Сергия подпадает под административную статью о "Возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства". Поводом для этого стала проповедь, в которой он критиковал закрытие храмов РПЦ на время карантина, заявив, что это делалось под давлением "богоборческих властей", духовным руководством вместе с "предтечами Антихриста". Свои заявления он сопровождал антисемитскими выпадами. Сергий утверждал, что пандемия коронавируса был придумана для "чипизации населения".

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный) запретил в служении схиигумена Сергия (Романова), который во время проповеди 25 апреля проклял представителей церковных и светских властей, принимавших решение о закрытии храмов во время эпидемии коронавирусной инфекции.