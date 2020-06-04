Центр "Э" нашёл признаки экстремизма в проповедях схиигумена Сергия

Центр по противодействию экстремизму (Центр "Э") по Свердловской области обнаружил в проповедях схиигумена Сергия признаки экстремизма. Материалы в отношении священнослужителя переданы в прокуратуру. Об этом сообщает Znak.com.
По версии полиции, содержание проповедей Сергия подпадает под административную статью о "Возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства". Поводом для этого стала проповедь, в которой он критиковал закрытие храмов РПЦ на время карантина, заявив, что это делалось под давлением "богоборческих властей", духовным руководством вместе с "предтечами Антихриста". Свои заявления он сопровождал антисемитскими выпадами. Сергий утверждал, что пандемия коронавируса был придумана для "чипизации населения".
Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный) запретил в служении схиигумена Сергия (Романова), который во время проповеди 25 апреля проклял представителей церковных и светских властей, принимавших решение о закрытии храмов во время эпидемии коронавирусной инфекции.
- Сергий — авторитетный среди части ультраконсерваторов в РПЦ Екатеринбургский монах и священник. Его называют одним из лидеров "царебожников" — группы прихожан и духовенства РПЦ, особенно сильно почитающих последнего коронованного русского императора Николая Второго и его семью. Они почти не контролируются епископатом и часто состоят в оппозиции к РПЦ.
- Его также называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая выступала с ультраортодоксальных позиций, требуя, в частности, запрета фильма "Матильда" о Николае II. Впоследствии Поклонская пересмотрела взгляды и начала публично полемизировать с ультраконсерваторами. СМИ писали о её разрыве с Сергием.
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