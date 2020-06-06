Патриархальный провокатор. "Мужское государство" и его король

"Нашел материал, где один ханурик проверял прочность своего шмайсера на некой русской даме. Шмайсер проверку прошёл. Но и дама мастеровитая попалась... (…) я стал еще шерстить всемирную паутину на наличие с ней про****. Старания не заставили себя долго ждать. Нашлись еще три про***....

1) На одном был Олабама с очень большим хераком, заметно крупнее чем у того ханурика со шмайсером.

2) На другом про*** она была замечена с двумя гомосексуалистами, и как мне показалось со стороны, она там даже была что ли лишняя........, удальцы и без нее там неплохо справлялись....

3) Ну а третий про**, там все стандартно. Х****** русак очень быстренько ее отодрал и на этом все....., хотя че там возиться, сделал дело, гуляй смело, как говорится..... Нейросеть выдала К....

И хоть К. за 15 лет сильно изменилась, старые фотки у нее все же остались.... Ну и родинки совпали, хоть на многих фото она их и ретушировала.

Сейчас у К. все замечательно, две дочки, муж и вообще все у нее складывалось в этой жизни алмазно..........., до сегодняшнего дня......"(пунктуация и орфография авторские).

Это пост в телеграм-канале Владислава Позднякова, основателя сначала паблика в "ВКонтакте", а потом и движения "Мужское государство" (МГ). За изобилующими сексуальными подробностями текстами с очевидной фиксацией на "крепких набалдажниках", "арабских обрезах", "чёрных джун-джунах" и "корнишонах русаков", следует ссылка на закрытый канал с порноматериалами, а также на страницы найденных Поздняковым женщин в "ВКонтакте" и инстаграме, страницы их сегодняшних мужей, родителей и даже несовершеннолетних детей. На страницах жертв в считаные минуты появляются десятки комментариев со скриншотами из порно и оскорблениями, такие же скриншоты вместе с оскорблениями и угрозами рассылаются по их контактам. "Минус семья", – радуется Поздняков.

Поздняков уверяет, что последний год скрывается за границей от российских правоохранительных органов, впрочем, органы за Поздняковым не только не охотятся – вполне возможно, даже сотрудничают.

Недофельдшер

Владислав Викторович Поздняков родился в казахстанском городе Актюбинск 22 февраля 1991 года. Об отце его ничего не известно, сам Владислав писал в сети, что его отец то ли черногорец, то ли серб, то ли итальянец, на удалённой сейчас странице Википедии со ссылкой на страницу "ВКонтакте" самого Позднякова говорилось, что в метрику вместо отца было вписано имя его деда по матери. Старая страница Позднякова была заблокирована, поста этого не сохранилось. Его мать Ольга переехала из Казахстана в город Балаково Саратовской области, где повторно вышла замуж и родила троих дочерей, сейчас им от 16 до 23 лет. Отчим Владислава – пенсионер, мама занимается хозяйством, на её странице в "Авито" объявления о продаже гусей и кормов для животных. С корреспондентом РС она говорить отказалась, написала только, что Влад – "взрослый человек со своими жизненными принципами", а для неё – "самый любимый сын". О деятельности Позднякова по разоблачению бывших порноактрис Ольга не знала. Её дочери также от интервью отказались.

"Идеология" МГ не предполагает серьёзных отношений, а с женщинами, по мнению Позднякова, можно лишь заниматься сексом – время от времени он выкладывает фотографии-подтверждения, что секс с женщинами в его жизни есть.

С тендеров Поздняков переключился на разбитые дороги, а потом нашёл нового врага – женщин

В Балаково Владислав закончил среднюю школу №25. Его одноклассники помнят его как тихого, доброго парня, который ни с кем не конфликтовал, учился средне. "Он был очень худым, – говорит одна из одноклассниц. – Когда я через пару лет после школы столкнулась с ним в городе, то не узнала, так сильно он раскачался". После 11 класса Поздняков поступил в Балаковский медицинский колледж, однако диплома так и не получил. Поздняков любит представляться "тренером и врачом", многие СМИ писали, что он работал фельдшером, однако РС выяснило, что он нигде никогда не был трудоустроен официально.

Медицинской карьере Поздняков предпочёл тренажёрный зал и интернет: начал рекламировать себя как фитнес-консультанта, разрабатывать программы питания и тренировок онлайн. В то же время Владислав пытался стать оппозиционным блогером: "Он там пару раз в стиле Навального выкладывал объявленные администрацией [Балаково] аукционы. Якобы слишком высокая цена закупок. Ему потом указывали на итоговый протокол, что это были начальные цены, а по факту всё было куплено по весьма рыночной цене, он после этого бросил этим заниматься", – вспоминает главный редактор информационного портала "Балаково-24" Дмитрий Трофимов. С тендеров Поздняков переключился на разбитые дороги (это тоже оказалось никому не интересно), а потом нашёл нового врага – женщин.

Недогосударство

В 2016 году по следам популярного тогда паблика "PRO-Ш" (про шлюх) Поздняков создаёт паблик "Мужское государство", куда привлекает подписчиков своего блога "Безумный доктор", а также раскручивает его с помощью рекламы. Как рассказал изданию Moloko Plus бывший администратор МГ Дмитрий Попов, основной целью паблика изначально был заработок: "Самую бурную реакцию всегда вызывали посты с разоблачениями девушек". Одновременно с разоблачениями девушек создатели МГ продвигали и правую политическую повестку: против действующей власти, коррупции, олигархов и военного призыва, а также миграции и женщин во власти, за патриархальные ценности и даже полицию нравов. На пабликах МГ празднуют день рождения Гитлера, радуются смерти Сталина и гордятся победой в Великой Отечественной войне, хвалят США (особенно при администрации Дональда Трампа) и ругают "Рашку", сетуют на развратных русских женщин и вырождающуюся русскую нацию. Свою идеологию назвали "национал-патриархатом".

Уже в 2017 году "ячейки" МГ начали создаваться по всей стране, члены сообщества встречались на "сходках", где в том числе проводили занятия по борьбе и боевой подготовке. В одну из таких ячеек в Хабаровске был внедрён оперуполномоченный ФСБ, четверых членов сообщества задержали в декабре 2017 года, а в марте 2019-го приговорили к реальным срокам: двоих за организацию экстремистского сообщества (ст. 282.1, ч. 2), двоих – за участие в нём (ст. 282.1 ч. 1). Все четверо признали вину. В июле 2019-го приговор отменили в апелляции и вернули на новое рассмотрение, в январе 2020-го осудили снова, снизив сроки. Как рассказала РС мать одного из осуждённых Наталья Абросова, все они находятся сейчас на свободе, а их защитники готовят кассационную жалобу. Все четверо находятся в перечне экстремистов Росфинмониторинга (РС подробно писало о том, что это само по себе является наказанием).

фиксировать на видео и фото девушек с низкой социальной ответственностью



В 2016 году Поздняков переехал в Нижний Новгород. Во время чемпионата мира по футболу со своими сторонниками он создал паблик Buceta Rosa: "Я попросил свою многотысячную аудиторию выходить на улицы городов проведения чемпионата мира и фиксировать на видео и фото девушек с низкой социальной ответственностью. Собранный материал присылали мне, я его публиковал с просьбой максимально распространять по интернету", – рассказал Поздняков "Московскому комсомольцу". 28 сентября 2018 года на съёмной квартире Позднякова в Нижнем прошёл обыск, а самого его арестовали на пять суток за хулиганство. 5 октября ему было предъявлено обвинение в разжигании ненависти к женщинам (ст. 282, ч. 1), он был отправлен под домашний арест, но через две недели меру пресечения изменили, два месяца до суда Поздняков просидел в СИЗО. Вину Поздняков признал, 21 декабря того же года Советский районный суд Нижнего Новгорода приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

За два дня до предъявления Позднякову обвинения президент Владимир Путин внёс в Госдуму поправки, частично декриминализующие 282-ю статью: за первое нарушение вместо тюремного срока теперь полагался лишь штраф. Эти поправки были быстро приняты парламентом, президент подписал их через неделю после приговора Позднякова. 21 марта 2019-го тот же Советский суд отменил приговор.

Вербуют провокатора, который вбрасывает скандальные темы, а потом мало-помалу начинают оформлять его сторонников

Приговоры по 282-й статье не публикуются на сайтах судов, РС попыталось навести справки о деле Позднякова среди нижегородских правозащитников, однако никто о нём не слышал, неизвестна даже фамилия его адвоката. Любопытно, что в деле хабаровских членов МГ есть все доказательства того, что деятельность ячейки регулировалась лично Поздняковым: он распорядился привлечь "как минимум" семь членов, прежде чем он разместит информацию о группе в своём паблике, присылал файлы для печати флага МГ, он же разместил информацию о первой готовящейся "сходке". Переписка Позднякова с одним из организаторов сообщества в Хабаровске Сергеем Жеребцовым есть в распоряжении редакции, так же как и протоколы допроса Жеребцова, где он рассказывает о своём общении с Поздняковым. Фамилия Владислава неоднократно упоминается и в переписке членов ячейки: за разрешением практически всех вопросов предлагается обращаться именно к нему. При этом официально Поздняков не был допрошен по хабаровскому делу даже как свидетель, в разговоре с "Медиазоной" назвал хабаровских молодых людей "мамкиными нацистами". "Пускай решают проблемы сами, они к нам никакого отношения не имеют, – солгал он в разговоре с журналистом. – Честно, их даже ни *** [ни черта] не жалко”.

Когда Поздняков ещё жил в Балаково, он нередко намекал в соцсетях, что связан с ФСБ и у его оппонентов могут возникнуть проблемы с законом. Впрочем, тогда, скорее всего, это было блефом. А вот хабаровское дело, возможно, было использовано для давления на Позднякова, пока он находился под арестом за хулиганство: о будущей декриминализации ч. 1 282 ст. на тот момент было уже известно, а за организацию экстремистского сообщества Поздняков мог получить реальный срок. "Это отработанная практика, так может действовать, например, Центр Э, – пояснил РС руководитель юридического департамента фонда “Русь сидящая” Алексей Федяров. – Вербуют провокатора, который вбрасывает скандальные темы, а потом мало-помалу начинают оформлять его сторонников: сначала по административке, потом и уголовные дела будут возбуждать".

Мужчины против порно



Сегодня "Мужское государство" – это несколько групп "ВКонтакте", каналы в телеграме и ютьюбе. Больше всего подписчиков в закрытой группе "Мужское государство. Штаб" – 170 тыс. (в том числе опер ФСБ из хабаровского дела). На остальные группы подписаны от 60 до 70 тыс. человек. В некоторых группах собирают деньги на деятельность организации: в "Штабе", к примеру, за последний год собрали 13,5 тыс. рублей. И в группах ВК, и в телеграм-канале Позднякова публикуется реклама, в том числе порноконтента. Подписчики в основном с закрытыми страницами, многие из которых изобилуют свастиками. В группах "ВКонтакте" (в том числе в закрытом "Штабе") в основном обсуждаются новости, в телеграм-канале Позднякова координируется травля женщин и представителей ЛГБТ-сообщества.

Суть их деятельности – найти жертву и максимально загнобить



Идея со старым порно пришла Позднякову не сразу, первое время он публиковал в своём телеграм-канале и в аккаунте на "Тик-Токе" ссылки на девушек, которые нелестно высказывались о русских парнях или были замечены в отношениях с нерусскими (аккаунт в "Тик-Токе" после жалоб пользователей был заблокирован). Так, к примеру, две подруги Алла и Наталья (21 и 22 года, имена вымышленные) поехали в отпуск в Северную Африку – вместе с семьёй Натальи: младшим братом, мамой и бабушкой. Алла постила фото и видео в своих соцсетях, в том числе с молодыми людьми, с которыми познакомилась на отдыхе. У Натальи в Африке был молодой человек, за которого она собиралась замуж, у Аллы её парень Максим (23 года, имя вымышленное) ждал её в Москве. Как рассказали РС Алла и Максим, через полгода после того, как девушки вернулись, ссылки на их профили появились на канале Позднякова, на них тут же посыпались оскорбления и угрозы. Фото Аллы разместили на сайтах эскорт-услуг, а также в "ВКонтакте" – с указанием института, где она учится, и призывами плевать в лицо при встрече. "Я это перенесла сложно, но не из-за травли, – говорит Алла. – Мы тогда расстались [с Максимом], и я хотела отсидеться, не привлекать внимания, чтобы наладить с ним отношения. А тут я понимаю, что травят не только меня, но и Максима. Получалось, что я опять во всём виновата, от этого у меня был срыв". Максим, впрочем, свою бывшую девушку поддержал и даже вступил в перепалку с написавшим ему Поздняковым: "Суть их деятельности – найти жертву и максимально загнобить, – говорит Максим. – А когда ты закрываешь соцсети, он пишет, что вот, подтвердилось, что ты русский Иван, а твоя девушка ш… и б… и всё такое".

Якобы за отношения с нерусскими травить начали 16-летнюю Оксану (имя вымышленное). "Вы извините за откровенность, – сказала РС Оксана. – Я с мальчиком только целовалась один раз".

Отдельно достаётся женщинам, которые родили или даже усыновили чернокожих детей, как это произошло с Екатериной Фроловой из Краснодарского края. Екатерине с журналистами отсоветовал общаться её юрист, но РС поговорило с двумя другими мамами цветных детей: блогерками Анной (28 лет) и Аниссой (24 года). Анна познакомилась с уроженцем Ганы Гордоном в интернете, а Анисса с ангольцем Орфеем ­– в институте. У Анны 2-летняя дочь Мэри, у Аниссы – две дочери: три года и три месяца. Обе женщины живут в российской глубинке: Анисса в Татарстане, Анна – в Мордовии. Оба мужчины прекрасно говорят по-русски, вот только Анна рассталась со своим мужем, а Анисса ждёт, когда откроются границы, чтобы уехать в Анголу.

Мы тебя найдём, тебе не скрыться, мы тебя порежем



С расизмом в обычной жизни они почти не сталкивались, только Аниссу с Орфеем и его друзьями африканцами не пустили в ночной клуб после свадьбы – без объяснения причин. Обе они подверглись травле со стороны МГ. "Несколько сообщений были с угрозами жизни, – говорит Анна. – Мы тебя найдём, тебе не скрыться, мы тебя порежем. Не думаю, что кто-то из этих людей может прийти и убить, но за здоровье было реально страшно". "Писали: "чернильница", "шлюха", что я сплю с обезьяной, желали болезни и смерти не только мне, но и моим детям", – рассказывает Анисса. Вместе с оскорблениями приходило и много сообщений поддержки, противники МГ спорили с его сторонниками в комментариях, всё это превращалось в поток взаимных оскорблений. Анисса рассказывает, что нападавших на неё упрекали в том, что они прячутся за закрытыми профайлами, в итоге один из них открыл свою страницу, оказалось, что он работает в Росбанке. "Мои подписчики сразу обратились в банк, чтобы наказали этого человека. Банк попросил у меня прощения за него и сказали, примут это всё во внимание, потому что их филиалы есть и в Африке, и сотрудники должны быть толерантными”, – говорит Анисса.

Иногда на канале Позднякова появляются ссылки на аккаунты геев и лесбиянок, все они обычно ведут открытую жизнь. Другая история с женщинами, которые, как считает Поздняков, снимались в молодости в порно. Если не считать травли девушек, снявшихся в откровенных сценах в клипе Rammstein, Владислав не трогает порноактрис, не скрывающих своей профессии, нападает на самых уязвимых: большинство жертв давно вышли замуж и родили детей, некоторые рассказали своим мужьям о своём прошлом, некоторые нет. "У тебя есть семья, мы тебя найдём, расправимся с тобой, бред полный, но неприятный, – рассказала РС Екатерина (за 40 лет, имя вымышленное), которая, по её словам, в порно не снималась, а под раздачу попала за похожую татуировку. – С кем-то я говорила, если видела, что они более-менее адекватные. Некоторые даже извинились. Я замужем, написали мужу, моим родным, детям. Но у меня адекватная семья, никак это ни на что не повлияло". Екатерину даже пытались шантажировать, просили 10 тыс. рублей, чтобы не выкладывать порно с её участием в сеть. "Такого видео не существует в природе", – смеётся она. "Проблема теперь уже во мне, я стала смотреть, с чем я столкнулась, и пришла в ужас, теперь я должна эту гадость читать, я вчера уснуть не могла. Смотришь на счастливые фото, где люди с семьёй, с маленькими детьми, с друзьями, и представляешь, какой ужас переживает этот человек, сколько грязи выливается на его родных и близких". В телеграме есть несколько каналов ("Сатисфакция", "Анти-Поздняков", "Анти-бутылка"), которые предупреждают жертв травли. Присоединилась к ним и Екатерина.

Другая женщина сказала в разговоре с РС, что действительно снималась в порно 15 лет назад и за эти 15 лет чего только не было: и угрозы, и оскорбления, и шантаж, так что подписчики МГ оказались не первыми. Сейчас у этой женщины муж, ребёнок и "престижная работа", на её жизнь атака никак не повлияла.

"Да, в молодости жена снялась в нескольких порнофильмах. Я об этом знал. Сейчас она образцовая жена. О таких можно только мечтать”, – написал корреспонденту РС один из мужчин, сказавший также, что среди писавших было "адское число дрочеров, которые пытались познакомиться [с женой]. Если бы мы не закрыли свои страницы и моя жена не была бы примерной девочкой, то мы бы уже могли получать деньги с ютьюба, – говорит он. – Количество просмотров зашкалило за одну ночь".

Одна из жертв оказалась на момент атаки беременна вторым ребёнком, травля вылилась в сильнейший стресс. Другая оказалась учительницей в школе (она утверждает, что в порно не снималась): у редакции есть аудиосообщения Позднякова, где он угрожает коллегам женщины разослать порно с её участием ученикам и расклеить распечатанные скриншоты по стенам школы, если женщину не уволят. Сообщения получил и несовершеннолетний сын жертвы.

Многие женщины спустя пару часов вовсе удаляли свои страницы, примечательно, что мужья свои в основном оставляли. Ни одна из женщин, удаливших впоследствии страницы, на запрос РС об интервью не ответила. В случае необходимости пострадавшие могут обратиться за помощью в центр "Сёстры", который оказывает юридическую и психологическую помощь женщинам, столкнувшимся с насилием: "Бесплатно, анонимно, конфиденциально", – говорит сотрудница центра Наталья Тимофеева.



Большинство жертв тут же удаляют порнографические и оскорбительные комментарии и сообщения, впрочем, это ограничивает возможность дальнейшего обращения в правоохранительные органы. В российском УК нет статьи за кибертравлю, но есть уголовное наказание за угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119), а также за распространение порнографии (ст. 242) и возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства (ст. 282). Администраторка Телеграм-канала "Сатисфакция" рассказала РС, что пострадавшие написали массу заявлений по 282-й статье, 15 человек в разных регионах были опрошены полицией в рамках доследственных проверок, в середине июня одна из пострадавших готовится подать иск в суд за распространение личных данных.

Недоубийство

Через месяц после отмены своего приговора Поздняков покинул Россию. РС удалось выяснить, что 1 мая 2019 года он забронировал билет из Москвы в Прагу, но не выкупил его, а в Европу уехал через белорусскую границу, в начале мая он выкладывал фото из Польши. С тех пор он пытается запутать следы: то пишет, что получил политическое убежище в Польше (это ложь – так быстро это сделать невозможно), то что уже полгода живёт в Украине, то активисты заметили рекламу на грузинском в одном из его стримов, из чего сделали вывод, что он может находиться в Грузии. 1 июня на пабликах Позднякова написали, что его зарезали в Стамбуле, появились даже фотографии трупа, в игру включилась и Ольга Позднякова. Эта инсценировка мало кого ввела в заблуждение, "труп" на фотографиях лежал как живой, впрочем, Владислав всё равно радовался как ребёнок из-за сюжета о его гибели на "России-24".

Если в Грузии и Украине граждане России долго могут жить без визы, в Европе Позднякову пришлось бы врать миграционным властям о преследовании на родине и о содержании своего блога. Он не раз писал о том, что Польша – консервативная страна, где ему будут открыты все двери, но, как пояснил РС Игорь Исаев, представитель НКО "Граждане Польши", которая борется с языком вражды в польском интернете, Поздняков ошибается. "В Польше последние лет 5 прокуратура усиленно занимается преступлениями, мотивированными враждой: против различных меньшинств, женщин, мигрантов. В прошлом году я был свидетелем около 20 приговоров, когда интернет-хейтеры получили условные сроки и штрафы именно за комментарии или посты". По словам Исаева, основная проблема раньше заключалась в том, что соцсети не выдавали органам данные своих пользователей, однако в последние годы "Фейсбук" и "Твиттер", офисы которых есть на территории ЕС, сотрудничают с правоохранительными органами более активно. Российская сеть "ВКонтакте" активно сотрудничает лишь с ФСБ, о контакте с польской прокуратурой Исаеву ничего не известно. "Телеграм" славится тем, что не сотрудничает ни с кем.

РС отправило запросы в "ВКонтакте" и владельцу "Телеграм" Павлу Дурову, однако ответов не получило.