Президент России Владимир Путин поручил создать Национальную базу генетической информации. Предполагается, что она будет использоваться для обмена данными научными организациями при генетических исследованиях. Указ опубликован на сайте Кремля.

Поручение должно исполнить правительство при участии национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Его возглавлял друг Путина Михаил Ковальчук. Каждый год начиная с 2021-го на базу будут выделяться деньги из бюджета.

Президент также поручил обеспечить создание в России лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему. Кроме того, правительство должно разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ и организаций дополнительного образования.

Прошлой весной старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова была включена в состав по реализации федеральной программы развития генетических технологий. В конце апреля Русская служба Би-би-си сообщила, Воронцова может стать куратором проекта создания нового центра генетических исследований.

По данным издания, на развитие генетики до миллиарда долларов может потратить государственная нефтяная компания "Роснефть". Целью финансирования может стать превращение России в одного из мировых лидеров в этой области науки к 2027 году. Корпорация после публикации пообещала подать на издание в суд.