Не делайте вид, что нас нет! Обращение форума секс-работников

Инициативная группа “Форум секс-работников” опубликовала открытое письмо президенту России Владимиру Путину, председателю правительства Михаилу Мишустину и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Секс-работники попросили чиновников отменить наказание за занятие проституцией. “Статья 6.11 КоАП РФ вычеркивает нас из социума и не даёт доступа к программам социальной поддержки, что особенно сильно проявилось в период пандемии. Наказание за секс-работу приводит к тому, что мы не можем получить защиту от преступлений. Насильники, грабители выбирают нас своими жертвами, потому что уверены в безнаказанности. Они знают, что мы боимся идти в полицию. Потому что там нам не помогут, нас – накажут. Эта статья (6.11 КоАП) даёт почву для коррупции в правоохранительных органах. Мы можем бороться с коррупцией, если нас перестанут преследовать за то, что мы делаем. Мы можем и хотим приносить пользу отдельным людям и обществу в целом”. – написано в письме.

В интервью Радио Свобода Марина Авраменко, пресс-секретарь "Форума секс-работников" рассказала, как добивается равноправия для представителей этой профессии.

– Почему ваше движение называется “Форумом секс-работников”, а не “Форумом секс-работниц”?

– В России сейчас не менее 4 млн секс-работников. Среди нас –цисгендерные женщины, гетеросексуальные и гомосексуальные мужчины и трансгендерные люди. Поэтому мы используем слово “секс-работники”.

– По какой причине вы выбрали в качестве адресатов письма Путина и Мишустина?

– После того, как в 2015 году Комитет ООН по защите женщин от всех видов дискриминации рекомендовал России отменить статью 6.11 Кодекса об административных правонарушениях ("Занятие проституцией") и посоветовал властям страны "учредить надзорный механизм, позволяющий осуществлять мониторинг насилия со стороны полиции в отношении женщин, вовлеченных в проституцию", мы стали писать в разные инстанции, пытаясь привлечь внимание к нашим проблемам. В 2017 году Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам повторил эту рекомендацию. Когда стало известно, что рабочая группа правительства готовит новый проект КоАП, мы написали несколько писем и отправили наши предложения чиновникам. В ответ на наши обращения мы получали лишь отписки. Конечно, мы не думаем, что Путин и Мишустин отменят в ближайшее время статью "Занятие проституцией". Для нас это письмо, опубликованное 2 июня, в день защиты прав секс-работников, – повод еще раз заявить о наших правах.

Власть делает вид, что нас не существует

– Никаких комментариев от чиновников вы за это время не получили?

– Власть делает вид, что нас не существует. Только один раз главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян высказалась о флешмобе, который мы устроили в поддержку изнасилованной и ограбленной секс-работницы Марии Лусниковой. Чиновница написала в телеграм-канале: “Осталось дождаться флешмоба коллег в поддержку обиженного наркобарона – и я поверю, что все это изначально был хитрый план по дискредитации публичного протеста. Надо признать, гениальный”. Меня такая реакция не удивила. В российских СМИ секс-работников постоянно поливают грязью. Я не могу забыть один “журналистский” текст, где секс-работников сравнивали с бродячими собаками и призывали очистить от нас город. Недавно вышло несколько текстов о работе людей, занятых в сфере оказания секс-услуг в период коронавируса. В одном из них речь шла о преступности во время самоизоляции и карантина. Секс-работников поставили в один ряд с наркоторговцами, ворами и грабителями. Я считаю, что упоминать нас в таком контексте неприемлемо. В 2018 году нигириец Айо Осиа изнасиловал и ограбил секс-работницу из Уфы Марию Лусникову (в ее поддержку мы устроили флешмоб, который не понравился Симоньян). Насильник надругался над девушкой и снял преступление на видео. Мария написала на него заявление в полицию. Следователи возбудили против Айо Осиа уголовное дело. Уфимские журналисты развернули информационную кампанию против жертвы. Слова Марии никто не хотел воспринимать всерьез, несмотря на доказательства преступления. В интернете появилось видео изнасилования Марии. Я предполагаю, что его выложили защитники насильника, чтобы морально подавить и дискредитировать жертву. Марии ставили в вину то, что она не сопротивлялась насильнику, который угрожал ее ножом. Мы долго не могли найти хорошего адвоката для Марии. Нам помогла организация “Центр пострадавших от домашнего насилия” и известный адвокат Мари Давтян. С ее помощью мы нашли в Уфе адвоката, которая представляла интересы Марии Лусниковой. Мари Давтян считает, что ответственность перед законом должны нести клиенты, а не секс-работники. В этом наши взгляды расходятся – мы считаем, что секс-работа должна быть полностью декриминализована. Но мы очень ценим помощь Мари Давтян и то, что она увидела в Марии Лусниковой в первую очередь жертву преступления. Хорошее интервью с Марией Лусниковой сделало издание Wonderzine. Я заметила, что отношение общества к секс-работникам немного меняется в лучшую сторону, но пока это капли в море. Для большинства людей мы – изгои, с которыми можно обращаться как угодно.

– Чем закончился судебный процесс по делу об изнасиловании и ограблении Марии Лусниковой?

– Айо Осиа осудили за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. По обеим статьям минимальное наказание – три года. Суд приговорил Айо Осиа к 2-м годам и 4-м месяцам в колонии-поселении. То есть он получил наказание ниже низшего предела. Айо Осиа зачли пребывание в СИЗО и освободили из-под стражи в зале суда. Насильник радостно вышел на свободу и зачитал своей группе поддержке рэп. Многие решили, что насильника оправдали. Приговор Айо Осиа – яркий пример того, что секс-работники не имеют доступа к правосудию. Насильника наказали, но лишь формально. Так это выглядит в глазах общества. Мария Лусникова подала аппеляцию, и 15 июня суд должен будет ее рассмотреть. Мария – одна из немногих жертв среди секс-работников, которые пошли в полицию и добивались наказания преступника. Большинство девушек, которых насилуют и избивают, молчат. Они знают, что в полиции на них первым делом составят протокол по статье 6.11 КоАП.

Большинство девушек, которых насилуют и избивают, молчат

– В прошлом году жителя Тольятти Руслана Елисеева осудили на 5 лет за изнасилование секс-работницы.

– Это произошло благодаря железному характеру и настойчивости потерпевшей. Преступник угрожал девушке пилой, ударил ее и изнасиловал без использования презерватива. Следователь отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на род деятельности потерпевшей. Она 9 месяцев добивалась возбуждения уголовного дела. Мы ей в этом помогали. Вся эта ситуация стала огромным испытанием для потерпевшей еще и потому, что она забеременела от насильника, и ей пришлось сделать аборт. Дело возбудили только после обращения к Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. После вынесения приговора мать преступника стала преследовать пострадавшую. Она писала на нее жалобы в опеку. Сотрудники опеки проводили проверки, но не нашла нарушений.

– Может ли работа в сфере оказания сексуальных услуг стать поводом для лишения родительских прав?

Мне часто пишут секс-работники, которых унижают клиенты: выгоняют без одежды на улицу, оскорбляют, бьют

– В законе нет такой нормы, но совершение административного правонарушения может быть поводом для проверок семьи сотрудниками опеки. Секс-работницы часто рассказывают нам, что бывшие мужья пытаются отобрать у них детей, угрожая доносом в полицию. Вопреки расхожему стереотипу, мол, в секс-бизнес идут юные девушки, большая часть секс-работниц – это женщины старше 30 лет с детьми. Многие из них – добросовестные родители. В общем, статья "За проституцию" мешает правосудию и наказанию преступников. Еще раз повторю: Мария Лусникова и секс-работница, посадившая Елисеева, – исключительно смелые девушки. Обычно секс-работники безропотно терпят издевательства, и преступники остаются на свободе. Мне часто пишут секс-работники, которых унижают клиенты: выгоняют без одежды на улицу, оскорбляют, бьют. Я не знаю, как им помочь законными способами. Нелегальное положение секс-работников не дает им возможности защитить чувство собственного достоинства.

Нелегальное положение секс-работников не дает им возможности защитить чувство собственного достоинства

– Как вы думаете, секс-работа, когда-нибудь будет декриминализована?

– Я думаю это произойдет, когда власть поймет, что жизнь каждого человека ценна и начнет на самом деле бороться с коррупцией и преступностью. Ну, или когда власть захочет брать с нас налоги в бюджет. Недавно некое СМИ написало о Форуме большую статью, где назвало нас иноагентами. Видимо, из-за того, что в своей работе мы ссылаемся на международные рекомендации. А журналистов, которые говорят о секс-работе в правозащитном аспекте, обвинили в развале России и всех ее скреп. Мы над этой статьей посмеялись. Но, к сожалению, такие тексты пугают НКО, помогающие секс-работникам. Они просят нас меньше заниматься правозащитной деятельностью и сокращают работу с нашей группой. Но у нас нет другого пути, кроме как продолжать заявлять о наших правах и проблемах. Декриминализация секс-работы – это только одна из задач Форума. Мы хотим изменить отношение общества к секс-работникам.



– Какие стереотипы о секс-работниках вы хотели бы изменить?

У большинства из нас есть высшее образование, а у некоторых – несколько

– Таких стереотипов много. Например, что секс-работники – это люди, которые ничего больше не умеют и не хотят делать. Иногда на улице стоят девочки, которые не знают даже таблицу умножения, но это исключение, а не правило. У большинства из нас есть высшее образование, а у некоторых – несколько. Многие учатся в вузах и хотят сделать карьеру. Статья 6.11 мешает секс-работникам покинуть этот бизнес. Сведения о правонарушениях хранят в банке данных МВД, к которому имеют доступ разные организации. Часто секс-работников не берут на хорошую работу, если всплывает информация об их прошлом. Одна из участниц Форума рассказала, что сутенер, от которого она ушла, силой пытался вернуть ее на прежнее место работы. Он угрожал девушке, присылал к ней “бойцов”. Когда секс-работница пришла в полицию, чтобы написать заявление на сутенера за вовлечение в занятие проституцией, полицейские пригрозили девушке наказанием по статье 6.11.

Не соответствует реальности представление о секс-работниках как о главных распространителях ЗППП.

– Но очевидно, что секс-работники входят в группу людей, особенно уязвимых к ЗППП.

– Это так, но нет актуальных глобальных и достоверных исследований, доказывающих, что сейчас среди российских секс-работников много переносчиков ВИЧ, гепатита С и других ЗППП. Локальные исследования проводятся среди секс-работников, употребляющих наркотики, и не отражают общую картину. По моим сведениям, секс-работники уделяют больше внимание барьерной контрацепции и требуют этого от клиента. Использование презерватива во время полового контакта любого вида (анального и орального в том числе) – единственный надежный способ защитить себя от опасных заболеваний. Сообщество секс-работников осуждает коллег, которые практикуют сексуальные контакты с клиентами без презервативов и рекламируют такие услуги на специализированных сайтах.

Другой стереотип: секс-работницами становятся женщины, которые подверглись насилию в юности и детстве. Во время флешмоба “Я не боюсь сказать” я увидела, как много женщин разного социального статуса и профессиональной деятельности пострадали от насильников. Так что этот стереотип тоже не соответствует действительности. В целом, можно сказать, что секс-работники – это разные люди. Мы – часть общества и должны иметь равные права.