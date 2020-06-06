СМИ: уровень вредных веществ в Норильске превышен в 200 раз

В загрязнённых топливом водоёмах в Норильске обнаружили превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в 200 раз. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.

Данные были получены по результатам восьми проб забора воды. Из-за аварии на местной ТЭЦ-3 нефтепродукты попали в реки Далдыкан и Амбарная. Ранее гендиректор компании "Норильский никель" Владимир Потанин заявил, что для ликвидации разлива топлива понадобится не менее 10 миллиардов рублей.

Жители Норильска выступили против ареста Вячеслава Старостина, начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3, которая принадлежит "Норникелю". На сайте change.org опубликована петиция, её уже подписали более 4,5 тысяч человек. Авторы обращения считают, что Старостин не причастен к аварии и только выполнял поручения вышестоящего начальства. Местные жители просят "рассмотреть дело более детально, найти действительно виновных в ЧП".

4 июля суд в Норильске арестовал на два месяца Старостина, его обвиняют в халатности за несвоевременное информирование о ЧП. Следственный комитет также возбудил несколько уголовных дел: по статьям о порче земли, о нарушении правил охраны окружающей среды, о загрязнении вод. После задержания Старостин отказался от дачи показаний.

В конце мая после аварии на норильской ТЭЦ произошел разлив топлива. Сначала оно попало на дорогу, а потом в две реки – Далдыкан и Амбарная, у которых сильное течение, и оттуда в озеро Пясино. Площадь загрязнения оценивается в 180 тысяч квадратных метров. В течение как минимум двух дней последствия аварии не устранялись, а её масштабы замалчивались и приуменьшались. Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель", которому принадлежит ТЭЦ, утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут.

Экологи говорят о крупнейшей в российской Арктике экологической катастрофе. В Минприроды заявляют, что восстановление экологии, пострадавших от разлива нефтепродуктов земель и водоёмов займет не менее 10 лет. Директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов считает, что с учётом того, что в Арктике природа восстанавливается намного дольше, речь может идти о десятилетиях.