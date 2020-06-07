Росавиация предложила возобновить регулярное авиасообщение с 15 июля

Росавиация готовится возобновить регулярное авиасообщение с 15 странами с 15 июля, — передают агентства РБК и ТАСС со ссылкой на неназванные источники в неназванной авиакомпании.

По данным источника ТАСС, накануне такое решение было принято на совещании ведомства. Список стран, в которые будет возобновлено авиасообщение, планируется определить вместе с Роспотребнадзором.

По информации источника РБК, Росавиация предложит первыми открыть границы со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.

Неназванный источник "Интерфакса" уверен, что сначала границы будут открываться со странами могут возобновиться полеты со странами СНГ и Евразийского экономического сообщества — Белоруссией, Киргизией, Таджикистаном, Казахстаном и Узбекистаном.